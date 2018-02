Wstrząsający raport IOM. Ponad 1300 dzieci imigrantów zmarło szukając miejsca do życia

Ponad 1300 dzieci, które emigrowały w poszukiwaniu lepszego miejsca do życia lub w ucieczce przed prześladowaniami i głodem, straciło życie od 2014 roku. Co najmniej połowa z nich zginęła podczas próbie przeprawy przez Morze Śródziemne - stwierdza ogłoszony w piątek w Genewie raport IOM.

Zdjęcie Około 12,5 proc. dzieci i młodych ludzi ginie podczas ryzykownej podróży /AFP

W rzeczywistości jednak - sugeruje raport Międzynarodowej Organizacji do spraw Migracji (IOM) - liczba ta może być znacznie większa.



Dzieci, które zapłaciły życiem za tę podróż, stanowią mniej niż 5 proc. zarejestrowanej przez IOM liczby wszystkich imigrantów zmarłych przy próbie znalezienia lepszego miejsca do życia.



Jeśli uwzględnić w tej strasznej statystyce wszystkie osoby w wieku do 18 lat, to okazuje się, że ginie aż 12,5 proc. dzieci i młodych ludzi podejmujących ryzyko takiej podróży.



Na przykład prawie 250 000 z miliona imigrantów, którzy dotarli morzem w 2015 roku do Włoch i Grecji, to były dzieci.



Autorzy raportu zastrzegają, że ustalenie niektórych danych dotyczących imigrantów, którzy stracili życie przy próbie dotarcia do Europy, jest bardzo trudne, ale zdołano obliczyć, że przeciętny wiek dzieci wynosił w tym przypadku 8 lat.

Co najmniej 396 imigrantów, którzy nie ukończyli 18 lat, utonęło w trakcie przeprawy przez wschodnią część Morza Śródziemnego (z Turcji do Grecji), 164 nieletnich imigrantów utonęło starając się przeprawić wodami środkowej części Morza Śródziemnego (z Libii do Włoch), a 16 utonęło w wodach zachodniej części Morza Śródziemnego (przeprawa z Maroka do Hiszpanii).