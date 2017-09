Migranci z Afryki szturmują wybrzeże zachodniej Sycylii

Dziesiątki migrantów z Afryki Subsaharyjskiej dotarły w czwartek 7 września w okolice miasta Agrigento, na zachodnim wybrzeżu Sycylii.



Lokalne służby donoszą, że tylko w ciągu jednej doby do tamtejszej plaży przebiły trzy statki z uchodźcami na pokładzie.



Sycylia pozostaje jednym z głównych miejsc, do których przybywają migranci z Afryki. Agencji Frontex podaje, że do Włoch w okresie od stycznia do sierpnia przybyło ponad 93 tys. migrantów z Afryki.



