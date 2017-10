Carles Puigdemont nie chce azylu w Belgii

- Nie chcę politycznego azylu w Belgii - oświadczył we wtorek zdymisjonowany przywódca Katalonii Carles Puigdemont.

Zdjęcie Carles Puigdemont w drodze na konferencję prasową w Brukseli /STEPHANIE LECOCQ /PAP/EPA

- Nie przyjechałem do Brukseli, by prosić o azyl polityczny, ani by uniknąć odpowiedzialności, lecz by bronić sprawy katalońskiej w stolicy Europy - powiedział we wtorek na konferencji prasowej w Brukseli zdymisjonowany szef rządu Katalonii Carles Puigdemont.

Stwierdził też, że zarzuty rządu hiszpańskiego, który oskarżył go o próbę wywołania rebelii i sprzeniewierzenie środków publicznych, są bezpodstawne i motywowane politycznie.