​Carles Puigdemont: Plany premiera Hiszpanii wobec Katalonii to "atak na demokrację"

Plany premiera Hiszpanii Mariano Rajoya wobec Katalonii to "atak na demokrację", a Katalończycy nie mogą zaakceptować nielegalnych środków hiszpańskiego rządu, by rządzić regionem bezpośrednio z Madrytu - oświadczył szef rządu Katalonii Carles Puigdemont.

Zdjęcie Demonstracja w Barcelonie /AFP Katalonia walczy o niepodległość 450 tys. Katalończyków manifestowało w Barcelonie

W przemówieniu nadawanym przez telewizję odniósł się w ten sposób do ogłoszonego w sobotę przez premiera Rajoya wdrożenia art. 155 konstytucji, na mocy którego hiszpański rząd zaaprobował dekret odbierający rządowi Katalonii jego kompetencje i przekazujący kontrolę nad regionem władzom w Madrycie. Hiszpański premier podkreślił również, że rząd centralny chce, by w Katalonii odbyły się wybory do regionalnego parlamentu. Kataloński przywódca nazwał tę decyzję Rajoya "najgorszym atakiem przeciwko Katalończykom od wojskowej dyktatury generała Franco".

Reklama

Puigdemont wezwał również do zwołania sesji plenarnej katalońskiego parlamentu, na której zapadłaby decyzja, jak odpowiedzieć na "próbę pozbawienia Katalonii autonomii".

"Poprosiłem parlament o spotkanie podczas sesji plenarnej, podczas której jako reprezentanci suwerennych obywateli będziemy mogli podjąć decyzję w sprawie tej próby zlikwidowania naszego rządu oraz demokracji (...)" - powiedział szef katalońskiego rządu.