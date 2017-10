Hiszpania: Ponad 100 tys. osób apelowało o jedność kraju

Ponad 100 tysięcy mieszkańców Hiszpanii wzięło w sobotę udział w wiecach poparcia dla jedności kraju. Uczestnicy kilkudziesięciu manifestacji zaapelowali też do władz Katalonii o odstąpienie od planu jednostronnego ogłoszenia niepodległości przez ten region.

Zdjęcie Zwolennicy jedności Hiszpanii apelowali do Katalończyków /AFP

Największa manifestacja odbyła się w sobotnie popołudnie na Plaza de Colon, w centrum Madrytu. Według służb porządkowych i organizatorów wzięło w niej udział od 50 tys. do 100 tys. osób, zarówno mieszkańców stolicy, jak i przybyszów z innych regionów kraju.

Tematem przewodnim stołecznego wiecu była jedność Hiszpanii oraz poszanowanie dla konstytucji tego kraju. Uczestnicy manifestacji, spośród których wielu przyniosło państwowe flagi, skandowali m.in.: “Niech żyje Hiszpania!", “Niech żyje król!", “Jedność!"

Niektórzy z uczestników madryckiego wiecu, zorganizowanego przez około 50 różnego rodzaju organizacji, wznosili okrzyki przeciwko rządowi Katalonii, wzywając m.in. do osadzenia w więzieniu organizatorów niedzielnego referendum niepodległościowego w tym regionie i o odstąpienie Katalończyków od planu secesji.

Większość sobotnich manifestacji poparcia dla jedności Hiszpanii i dialogu między rządami w Madrycie i Barcelonie zostało zorganizowanych przez ruch obywatelski “Hablamos? (Porozmawiamy?). Jego liderzy wezwali do udziału w wiecach w białych ubraniach oraz bez flag.

O dialog pomiędzy centralnym rządem Mariano Rajoya i katalońskim gabinetem Carlesa Puigdemonta apelowali w sobotę również uczestnicy manifestacji, która odbyła się pod barcelońskim ratuszem na Placa de Sant Jaume. Wśród około siedmiu tysięcy ubranych na biało osób była m.in. burmistrz katalońskiej stolicy Ada Colau.

“Tysiące ludzi wysyła dziś do swoich władz przesłanie pokoju. Warto, aby go posłuchały i zasiadły do rozmów" - powiedziała Colau.

Manifestacje poparcia dla negocjacji służących jedności Hiszpanii przeszły w sobotnie popołudnie także ulicami Toledo, Bilbao, San Sebastian, Saragossy, Sewilli, Palmy de Mallorca oraz Walencji. Wiec ubranych na biało zwolenników dialogu między rządami Rajoya i Puigdemonta odbył się też pod madryckim ratuszem. Zebrało się tam około 2 tys. osób.

Z ujawnionych w piątek przez kataloński rząd ostatecznych wyników niedzielnego referendum niepodległościowego wynika, że za separacją od Hiszpanii opowiedziało się 90,18 proc. głosujących. W nieuznawanym przez Madryt plebiscycie frekwencja wyniosła ok. 43 proc.

W piątek kataloński parlament poinformował, że we wtorek Carles Puigdemont wystąpi przed miejscowymi deputowanymi, aby omówić obecną sytuację polityczną. Niektórzy komentatorzy spodziewają się, iż katalońscy deputowani popierający secesję mogą podczas tej sesji ogłosić niepodległość tego regionu.

Marcin Zatyka (PAP)