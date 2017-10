Katalonia ignoruje zakaz hiszpańskiego TK

Kataloński parlament zbierze się w poniedziałek, wbrew orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego Hiszpanii - poinformował w piątek członek autonomicznego rządu Katalonii Raul Romeva. Hiszpański TK zakazał sesji, na której w najbliższy poniedziałek może zostać proklamowana niepodległość regionu.

Romeva, który odpowiada za sprawy międzynarodowe, powiedział BBC, że regionalny parlament podejmie decyzję na temat secesji. "Parlament przedyskutuje, parlament zbierze się. Będzie debata i to jest ważne" - oznajmił polityk, pytany o to, co się stanie w poniedziałek.

Według niego, kryzys zostanie rozwiązany politycznie, a nie na drodze sądowej.

W czwartek hiszpański Trybunał Konstytucyjny nakazał tymczasowe zawieszenie zaplanowanej na poniedziałek sesji parlamentu Katalonii. Oczekuje się, że podczas posiedzenia może zostać proklamowana niepodległość regionu po referendum z 1 października, które wcześniej zostało uznane za nielegalne przez Trybunał.

Ze wstępnych wyników referendum wynika, że 90 proc. głosujących poparło oderwanie się tego regionu od Hiszpanii. Frekwencja w głosowaniu wyniosła ok. 43 proc., a ci Katalończycy, którzy wolą, aby ich region pozostał częścią Hiszpanii, zbojkotowali referendum.

Z sondaży przeprowadzanych przed referendum wynikało, że ok. 40 proc. mieszkańców Katalonii popierało secesję. Jednak większość ankietowanych chciała przeprowadzenia referendum, a brutalne działania policji podczas głosowania zbulwersowały Katalończyków bez względu na poglądy polityczne.

W niedzielę ok. 900 osób zostało rannych w wyniku starć z policją, która usiłowała uniemożliwić głosowanie w referendum, blokując dostęp do lokali wyborczych, konfiskując urny i karty wyborcze. Doszło też do konfrontacji między funkcjonariuszami katalońskiej policji a skierowaną do tego regionu przez Madryt Gwardią Cywilną.

