Katalonia: Madryt krytykuje deklarację Puigdemonta

Madryt uznaje deklarację szefa władz Katalonii Carlesa Puigdemonta dotyczącą niepodległości regionu - odroczonej w praktyce - za "niedopuszczalną" - ogłosił we wtorek wieczorem rząd premiera Mariano Rajoya.

Zdjęcie Cała Hiszpania czekała na przemówienie Puigdemonta /AFP Katalonia walczy o niepodległość Katalonia na drodze do niepodległości

Rząd nie akceptuje sytuacji, która "uprawomocniłaby zakazane katalońskie referendum" lub "implikowaną" w deklaracji Puigdemonta niepodległość tego regionu - powiedział przedstawiciel rządu w Madrycie, cytowany przez AP.

Puigdemont zwrócił się wcześniej do katalońskiego parlamentu o mandat do ogłoszenia niepodległości, lecz zaproponował, by parlament nie podejmował na razie decyzji o secesji regionu, aby można było podjąć negocjacje.