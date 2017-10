Kataloński parlament zagłosował za ogłoszeniem niepodległości Katalonii

Kataloński parlament w tajnym głosowaniu opowiedział się w piątek za ustanowieniem niezależnej od Hiszpanii Republiki Katalonii. Wcześniej zagłosowano za rozpoczęciem "konstytucyjnego procesu" separacji. Wniosek poparło 70 deputowanych, 10 było przeciw a dwóch wstrzymało się od głosu.

Opozycyjne ugrupowania - socjaliści, centroprawicowa Partia Ludowa i liberałowie z Ciudadanos - które zapowiedziały bojkot głosowania, opuściły salę obrad - poinformowała agencja Reutera.

Wniosek o włączenie do porządku obrad głosowania niepodległości Katalonii wpłynął przed południem. Podpisały się pod nim dwa ugrupowania: skrajnie lewicowy CUP i centro prawicowy Junts per Si.



Do Barcelony przybyło ponad dwustu opowiadających się za secesją burmistrzów. Żądali od premiera Katalonii Carlesa Puigdemonta, by "nie zszedł z obranej drogi" i ogłosił niepodległość Katalonii.



Głosowanie w katalońskim parlamencie było prawdopodobnie ostatnim, publicznym aktem Carlesa Puigdemonta. W Senacie wkrótce zostanie zawieszona katalońska autonomia. Jeszcze dzisiaj decyzja Senatu zostanie przyjęta przez rząd i opublikowana w Dzienniku Urzędowym. Jutro rozpocznie się przejmowanie przez Madryt nadzoru nad katalońską policją, finansami, mediami i systemem informatycznym.

Po przegłosowaniu przez kataloński parlament ustanowienia niezależnej Republiki Katalonii hiszpański premier Mariano Rajoy zaapelował o spokój i zapowiedział, że w Katalonii "przywrócone zostaną rządy prawa".