Madryt stawia Katalonii utlimatum

Hiszpański rząd dał w środę szefowi katalońskich władz Carlesowi Puigdemontowi pięć dni na wyjaśnienie, czy we wtorkowym wystąpieniu ogłosił niepodległość regionu - podała agencja EFE, powołując się na oficjalne źródła. Termin ten mija w poniedziałek.

Zdjęcie Premier Hiszpanii Mariano Rajoy /AFP

Według źródeł cytowanych przez EFE, w wezwaniu, które rząd w Madrycie wysłał w środę Puigdemontowi, napisano, że jeśli potwierdzi on secesję, to będzie miał czas do czwartku 19 października, by skorygować swe stanowisko i uniknąć w ten sposób uruchomienia artykułu 155. hiszpańskiej konstytucji.

Artykuł ten umożliwia zawieszenie autonomii zbuntowanego regionu i przejęcie kontroli nad jego organami politycznymi i administracyjnymi.

We wtorek wieczorem Puigdemont ogłosił w katalońskim parlamencie, że przyjmuje mandat obywateli do ogłoszenia niepodległości, ale jednocześnie wezwał katalońskich deputowanych do odroczenia o kilka tygodni secesji Katalonii, aby umożliwić negocjacje z rządem w Madrycie. Następnie Puigdemont podpisał deklarację niepodległości wzywającą inne państwa do uznania "republiki Katalonii".

W reakcji na wtorkowe wydarzenia rząd centralny formalnie zwrócił się do władz w Barcelonie, by wyjaśniły, czy ogłosiły niepodległość swego regionu. Premier Hiszpanii Mariano Rajoy podkreślił, że "wymóg ten stanowi warunek wstępny dla każdego ze środków, które rząd może zastosować w ramach artykułu 155. konstytucji".

Artykuł ten pozwala na "przyjęcie niezbędnych środków, by zobowiązać region do przymusowego przestrzegania obowiązków" wynikających z konstytucji. Jeśli szef regionalnych władz nie spełni wymogu przywrócenia porządku konstytucyjnego, rząd centralny mógłby zastosować "niezbędne środki". Najpierw musiałaby je zatwierdzić bezwzględna większość członków Senatu.

Konflikt Barcelony z Madrytem jest rezultatem uznanego przez władze centralne za nielegalne referendum z 1 października, w którym 90,18 proc. głosujących opowiedziało się za niepodległością Katalonii; w plebiscycie wzięło udział ok. 2,28 mln osób spośród 5,3 mln uprawnionych.