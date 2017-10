Premier Mariano Rajoy odrzuca możliwość negocjacji w sprawie Katalonii

Premier Hiszpanii Mariano Rajoy odrzucił w środę w parlamencie liczne propozycje negocjacji, by rozwiązać kryzys wokół Katalonii. Wezwał katalońskie władze do przestrzegania hiszpańskiego prawa.

Zdjęcie Mariano Rajoy /PAP/EPA

"Nie istnieje możliwość mediacji między prawem demokratycznym a nieposłuszeństwem, a bezprawnością" - podkreślił Rajoy w Kongresie Deputowanych.

Reklama

Ocenił, że "ani jeden kraj na świecie" nie wziął na serio referendum ws. niepodległości Katalonii, które odbyło się 1 października.

O negocjacje apelował we wtorek wieczorem premier Katalonii Carles Puigdemont w wystąpieniu w regionalnym parlamencie. Wcześniej Puigdemont ogłosił, że przyjmuje mandat obywateli do ogłoszenia niepodległości regionu, ale jednocześnie wezwał deputowanych do odroczenia o kilka tygodni secesji Katalonii, aby umożliwić dialog z Madrytem.