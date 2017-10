Puigdemont: Katalonia ogłosi secesję, jeśli Madryt zawiesi jej autonomię

Premier Katalonii Carles Puigdemont powiedział w środę, że ogłosi niepodległość regionu, jeśli rząd Hiszpanii zawiesi jego autonomię - poinformowały źródła w gabinecie Puigdemonta. Madryt dał władzom Katalonii czas do czwartku, by wycofały się z planu secesji.

Zdjęcie Carles Puigdemont /PAU BARRENA /East News

Rząd Hiszpanii zagroził, że jeśli władze katalońskie nie zrezygnują z ogłoszenia niepodległości, to pełną władzę nad regionem zacznie sprawować Madryt.



Reklama

Wcześniej w środę premier Hiszpanii Mariano Rajoy zaapelował gabinetu Puigdemonta o rozwagę i zagroził, że Madryt gotów jest uruchomić artykuł 155 hiszpańskiej konstytucji, który pozwala na zawieszenie autonomii zbuntowanego regionu.



Dałby on rządowi centralnemu możliwość przejęcia bezpośredniej kontroli nad wszystkimi lub niektórymi kompetencjami katalońskich władz, np. policją, finansami czy edukacją.



W referendum z 1 października w Katalonii, które Trybunał Konstytucyjny Hiszpanii uznał za nielegalne, 90,18 proc. głosujących opowiedziało się za niepodległością regionu; w plebiscycie wzięło udział ok. 2,28 mln osób spośród 5,3 mln uprawnionych.



10 października Puigdemont ogłosił w katalońskim parlamencie, że przyjmuje mandat obywateli do ogłoszenia niepodległości, ale jednocześnie wezwał deputowanych do odroczenia o kilka tygodni secesji Katalonii, aby umożliwić negocjacje z rządem w Madrycie. Następnie Puigdemont podpisał deklarację niepodległości wzywającą inne państwa do uznania "republiki Katalonii".