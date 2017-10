Rząd Hiszpanii nie chce rozmów, póki Katalonia obstaje przy niepodległości

Rzecznik rządu Hiszpanii Inigo Mendez de Vigo oskarżył w piątek zwolenników secesji Katalonii o "zniszczenie współistnienia" w Katalonii i zaapelował, by tamtejsze władze w celu rozpoczęcia dialogu zrezygnowały z planowanego ogłoszenia niepodległości regionu.

Zdjęcie Inigo Mendez de Vigo /MARISCAL /PAP/EPA

Szef rządu Katalonii Carles Puigdemont zapowiedział, że chce w nadchodzącym tygodniu zwrócić się do regionalnego parlamentu, by "omówić sytuację polityczną" w regionie. Władze w Barcelonie ogłosiły, że parlament Katalonii zbierze się w poniedziałek pomimo orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego Hiszpanii zakazującego sesji.



"Aby prowadzić dialog, należy trzymać się ram prawnych" - podkreślił na konferencji prasowej Mendez de Vigo, który jednocześnie sprawuje w rządzie centralnym funkcję rzecznika oraz ministra oświaty, kultury i sportu.



Ostrzegł, że deklaracja niepodległości, jaką może ogłosić kataloński parlament, "nie wystarczy" oraz że niepodległe narody muszą zostać uznane przez społeczność międzynarodową.



Żaden kraj nie wyraził otwarcie poparcia dla niepodległości Katalonii, a Unia Europejska zapowiedziała, że jeśli region ogłosi oddzielenie się od Hiszpanii, zostanie usunięty ze Wspólnoty i będzie musiał ubiegać się o akcesję, a także zostanie pozbawiony prawa do korzystania z euro.



W niedzielnym referendum w sprawie niepodległości Hiszpanii według katalońskiego rządu zagłosowało ok. 2,3 mln osób, czyli ok. 42 proc. uprawnionych do tego mieszkańców Katalonii. 90 proc. z nich opowiedziało się za niepodległością tego najbogatszego hiszpańskiego regionu.