​Spór o Katalonię. Rząd Hiszpanii: Nie zaakceptujemy szantażu

Kancelaria premiera Hiszpanii Mariano Rajoya wydała w środę oświadczenie, w którym stwierdzono, że jeśli przywódca Katalonii Carles Puigdemont chce rozmów z władzami centralnymi bądź mediacji w sprawie przyszłości tego regionu, powinien najpierw respektować prawo.

Zdjęcie Protesty po referendum w sprawie niepodległości Katalonii /JUAN CARLOS CARDENA /PAP/EPA

"Jeśli pan Puigdemont chce rozmawiać bądź negocjować czy wysyłać mediatorów, doskonale wie, co powinien zrobić najpierw: wrócić na ścieżkę prawa, z której nigdy nie powinien był zboczyć" - napisano w komunikacie.

Rząd Rajoya przestrzegł Puigdemonta, że "nie zaakceptuje żadnego szantażu".

Wcześniej w środę Puigdemont zapewniał, że jest zwolennikiem negocjacji, które rozwiązałyby kryzys wokół niedzielnego referendum niepodległościowego w Katalonii, i ubolewał, że władze centralne w Madrycie nie chcą rozmów. "Ten moment wymaga mediacji. W ostatnich godzinach otrzymaliśmy wiele propozycji i otrzymamy ich jeszcze więcej. Wszyscy wiedzą, że jestem gotów rozpocząć proces negocjacji" - dodał.

Szef katalońskiego rządu powtórzył również swe wcześniejsze zapewnienia, że w najbliższych dniach katalońskie instytucje "będą musiały wprowadzić w życie rezultat" niedzielnego referendum, w którym 90 proc. głosujących opowiedziało się za odłączeniem się regionu od reszty Hiszpanii.

Podczas niedzielnego referendum w Katalonii, które władze Hiszpanii uznały za nielegalne, ok. 900 osób zostało rannych w wyniku starć z policją; funkcjonariusze usiłowali uniemożliwić głosowanie, blokując dostęp do lokali wyborczych, konfiskując urny i karty wyborcze. Doszło też do konfrontacji między funkcjonariuszami katalońskiej policji a skierowaną do tego regionu przez Madryt Gwardią Cywilną.

Oczekuje się, że w poniedziałek regionalny parlament w Barcelonie jednostronnie ogłosi niepodległość Katalonii. Byłby to skutek niedzielnego referendum, w którym według katalońskiego rządu zagłosowało ok. 2,3 mln osób, czyli ok. 42 proc. uprawnionych. 90 proc. z nich opowiedziało się za niepodległością tego najbogatszego hiszpańskiego regionu. 8 proc. było przeciwnych, a pozostałe głosy uznano za nieważne.