Adamowicz po przesłuchaniu ws. Amber Gold: To komisja do "grillowania"

- Mam wrażenie, że to nie jest komisja do spraw zbadania, jaka jest prawda, tylko komisja do "grillowania". Nawet posłowie PiS nie ukrywają tego, że działają w zmowie, planowo - powiedział prezydent Gdańska Paweł Adamowicz po przesłuchaniu przez komisję śledczą ds. Amber Gold.

Zdjęcie Przesłuchanie Pawła Adamowicza przed komisją śledczą ds. Amber Gold /Marcin Obara /PAP

"Przesłuchanie skandaliczne. Pani Wassermann jest, trzeba przyznać, wysokiej miary manipulatorką, tendencyjnie prowadzi" - powiedział prezydent Gdańska dziennikarzom w Sejmie.

"Ciekawe doświadczenie w zakresie etapu rozwoju polskiego społeczeństwa i kultury, kłamstwa, manipulacji. Jeżeli tak ma wyglądać rzeczywistość Polski, rzeczywiście czeka nas w przyszłości poważny konflikt społeczny, takie są moje odczucia, bo jest pytanie, jak długo kłamstwem można rządzić i manipulować" - kontynuował.

W jego ocenie podczas przesłuchania miało miejsce "grillowanie (...), niszczenie wizerunku". "Oczywiście nie jest celem poszukiwanie prawdy, tylko oczernianie" - dodał.