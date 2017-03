Afera Amber Gold. Marcin P. deklaruje chęć składania zeznań

Pełnomocnik założyciela Amber Gold Marcina P. zadeklarował w imieniu swojego klienta chęć składania zeznań przed sejmową komisją śledczą badającą aferę.

Zdjęcie Członkowie sejmowej Komisji śledczej ds. Amber Gold /Bartłomiej Zborowski /PAP

Marcin P. chce składać zeznania po 29 kwietnia, gdy przed sądem w Gdańsku dojdzie w toczącej się tam jego sprawie do przesłuchania biegłych.



Do przesłuchania przed komisją miało dojść za tydzień w specjalnej sali Sądu Okręgowego w Warszawie. Do tej pory Marcin P. odmawiał składania zeznań.



Czy i kiedy dojdzie do przesłuchania Marcina P., komisja zdecyduje jeszcze dziś po godzinie 15.00.