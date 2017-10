Afera Amber Gold. Przesłuchanie Sylwestra Latkowskiego

W środę po godz. 10 sejmowa komisja śledcza rozpoczęła przesłuchanie byłego dziennikarza tygodnika "Wprost" Sylwestra Latkowskiego. "Nigdy nie przekazałem planów śledztwa ABW Marcinowi P." - zeznał dziennikarz. Po południu zeznania złożyć ma inny były dziennikarz tego tygodnika Michał Majewski.

Zdjęcie Były redaktor naczelny tygodnika "Wprost" Sylwester Latkowski podczas przesłuchania /Bartłomiej Zborowski /PAP

"Pragnę oświadczyć, że nigdy nie przekazałem planu śledztwa ABW Marcinowi P. odbyłem wraz z Michałem Majewskim tylko jedno spotkanie z Marcinem P. i z jego małżonką, trwało ono godzinę i 50 minut. Później były śladowe kontakty e-mailowe, sms-owe, może jakiś telefon, Marcin P. w pewnym momencie zaczął unikać kontaktu z nami" - mówił Latkowski na wstępie przesłuchania.

Jak podał, o planie śledztwa dowiedzieli się kilka dni później, w momencie, kiedy P. był zatrzymany - 16 sierpnia. "I nie dostaliśmy go fizycznie, mieliśmy możliwość wglądu, spisania go, stąd zabiegaliśmy później wiele razy o ten dokument, czyli nawet nie było możliwości fizycznego przekazania komuś planu, bo też go nie posiadaliśmy, a on był nam potrzeby do obrony w sądzie" - powiedział Latkowski.

"Dopiero uzyskaliśmy go dwa miesiące temu, trzy miesiące temu i złożyliśmy do sądu" - wyjaśnił.

Podkreślił, że o jego pracy świadczą teksty dziennikarskie, które napisał z Majewskim. "I w żadnym z nich nie ma ani jednego słowa obrony małżeństwa P." - wskazał



Przewodnicząca komisji śledczej Małgorzata Wassermann (PiS) zaznaczyła, że podczas przesłuchania dziennikarzy komisja będzie chciała poruszyć kilka wątków.



"Przede wszystkim Marcin P. twierdził, że to od Latkowskiego dostawał informację co się dzieje w jego sprawie, jeśli chodzi o służby. Tym informacjom publicznie Latkowski zaprzeczał, będziemy więc próbowali wyjaśnić, jak to w rzeczywistości było" - zapowiedziała szefowa komisji śledczej.



Dodała, że obaj dziennikarze wezwani na świadków bardzo interesowali się sprawą Amber Gold i zebrali szereg informacji na ten temat. "Będziemy pytać co ustalili i co z tych ustaleń wynikało" - powiedziała Wassermann.



"W mojej ocenie to przerażające, że dziennikarze ustalili więcej, niż służby specjalne, policja i dwie prokuratury" - stwierdziła szefowa komisji śledczej.



Zeznania Marcina P.

Podczas czerwcowego przesłuchania b. szef Amber Gold Marcin P. zeznał, że Latkowski wraz z Majewskim chcieli napisać artykuł o Amber Gold bądź o nim samym.



"Część tego spotkania była utrwalana czy nagrywana, część nie. Pan Latkowski mnie poinformował właśnie, tak mi się wydaje, że to pan Latkowski - to jest taki okres czasu, tak dużo informacji się przewinęło, mogę mylić te fakty, ale tak mi się wydaje - że pan Latkowski poinformował mnie wtedy o planie śledztwa" - mówił P. Zaznaczył jednak, że może się mylić co do tego, że te informacje przekazał mu Latkowski. "Na 90 proc. jestem przekonany, że tak było, podejrzewam, że moja pamięć mnie nie myli" - podkreślił Marcin P.



Tego samego dnia Latkowski odniósł się do zeznań Marcina P. "Marcin P. przeczytał plan śledztwa w artykule. Nigdy nie przekazywałem mu czegokolwiek. Każdy kontakt z Marcinem P. jest zarejestrowany" - napisał wówczas Latkowski na Twitterze.



Z kolei Majewski napisał: "Hej, Marcin P.! Nie spotkaliśmy się kilka razy, a raz. Latkowski nie był wtedy naczelnym, plan śledztwa poznaliśmy, jak byłeś już w ciupie!". Sylwester Latkowski był redaktorem naczelnym "Wprost" od stycznia 2013 do marca 2015 r.



We wtorek podczas drugiego przesłuchania przed komisją śledczą Marcin P. powiedział m.in., że nie jest w stanie powiedzieć, czy spotkanie - z 7 sierpnia 2012 r. - z Sylwestrem Latkowskim i Michałem Majewskim umawiał ówczesny doradca zarządu Amber Gold Emil Marat, czy właściciel tygodnika "Wprost" Michał Lisiecki.



"Dziennikarze mieli temat i chcieli na ten temat pisać, zadawali pytania, na te pytania udzielaliśmy odpowiedzi" - mówił we wtorek Marcin P. Stwierdził, że nie był to wywiad, tylko forma zbierania informacji do napisania artykułu.