Amber Gold. Przesunięto przesłuchanie świadka

Komisja śledcza postanowiła przesunąć ze środy na 11 października przesłuchanie Pawła Kunachowicza. Powodem są, ujawnione podczas środowych zeznań Emila Marata, rozbieżności w zapisach z podsłuchów rozmów telefonicznych szefa Amber Gold Marcina P.

Zdjęcie Były doradca zarządu Amber Gold Emil Marat przed sejmową Komisją śledczą ds. Amber Gold /Jakub Kamiński /PAP

Komisja, jak poinformowała jej szefowa Małgorzata Wassermann (PiS), postanowiła wystąpić z wnioskiem do ABW i prokuratury o wyjaśnienie tych sprzeczności oraz ustalenie właściwego zapisu rozmów.

"W komisji śledczej musimy bazować na wiarygodnych materiałach, rzetelnie sporządzonych przez ABW. Tymczasem jedna rozmowa została opisana na dwa sposoby. Słyszymy jedno zdanie raz wypowiedziane przez Emila Marata, w innej wersji przez Marcina P., tak nie może być" - mówił dziennikarzom po posiedzeniu Witold Zembaczyński (Nowoczesna).

"Istotne, by te nieścisłości wyjaśnić, dlatego będą dwa wnioski - jeden do prokuratury, o ponowne odsłuchanie tego materiału i sporządzenie rzetelnego stenogramu, a drugi do ABW, o wyjaśnienie sytuacji" - dodał.

Zembaczyński podał, że z powodu tych rozbieżności planowane na środę przesłuchanie drugiego po Emilu Maracie świadka - Pawła Kunachowicza - zostało przełożone na 11 października.

"Istotne jest, byśmy świadkom zadawali właściwe pytania, a do tego są potrzebne nowe odsłuchy tego materiału dowodowego, wtedy będziemy wracać do przesłuchania świadka" - wyjaśnił poseł Nowoczesnej.