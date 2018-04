Komisja Amber Gold: "Donald Tusk zostanie przesłuchany"

"Donald Tusk co najmniej raz zostanie przesłuchany przed komisją ds. Amber Gold. Wątków jest bardzo wiele" - mówił w "Sygnałach dnia" w radiowej Jedynce poseł Kukiz’15 Tomasz Rzymkowski.

Rzymkowski był pytany o Donalda Tuska w kontekście piątkowego wywiadu przewodniczącego Rady Europejskiej dla TVN24, w którym był on pytany m.in. o to, co będzie robił po zakończeniu kadencji. "Na pewno na emeryturę nie pójdę" - odpowiedział Tusk. "W 2019 będę tutaj i niech nikt nie myśli, że będę oglądał wyłącznie telewizję, czy grał w piłkę z wnukami, chociaż z całą pewnością będę o tym pamiętał" - mówił.

Pytany, czy jest to zapowiedź powrotu do czynnej polityki, Tusk stwierdził, że nie będzie dzisiaj "formułował żadnych scenariuszy". "Mam nadzieję, że nie będzie potrzeby żadnych akcji ratunkowych, wszystko będzie zależało od sytuacji" - zaznaczył.

Poseł Kukiz’15 mówił dziś w "Sygnałach dnia", że ma nadzieję, że Donald Tusk stawi się przed komisją ds. Amber Gold. Rzymkowski chciałby go m.in. skonfrontować ze słowami syna, Michała Tuska, który już zeznawał przed komisją.

Jak wynika ze słów posła, przesłuchanie jest wstępnie planowane "na sam koniec pracy komisji".

"Amber Gold to była taka wesoła firma, która przez 3 lata nie tylko nie płaciła podatków, ale nawet nie składała deklaracji podatkowych (...) Mamy pytania do funkcjonariuszy, tych na dole, ale także tych na górze, łącznie z Janem Vincentem-Rostowskim" - tłumaczył gość radiowej Jedynki.