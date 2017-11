RMF: Notatka ABW ws. Amber Gold utknęła w kancelarii prezydenta Komorowskiego

​Tajna notatka ABW z 2012 roku dotycząca Amber Gold, ostrzegająca najważniejsze osoby w państwie przed piramidą finansową, na ponad miesiąc utknęła w Kancelarii Prezydenta Bronisława Komorowskiego. Z odtajnionych dokumentów - do których dotarł reporter RMF Patryk Michalski - wynika, że z pismem najpierw zapoznał się ówczesny szef kancelarii prezydenta Jacek Michałowski, a dopiero miesiąc później sam Bronisław Komorowski.

Notatka ABW przekazana została najważniejszym osobom w państwie w szczególnym trybie - z zastrzeżeniem, że może zawierać informacje istotne dla bezpieczeństwa i międzynarodowej pozycji Polski. Wpłynęła do Kancelarii Prezydenta 25 maja. Ówczesny szef Kancelarii Prezydenta zapoznał się z nią 3 lipca, a sam Bronisław Komorowski dokładnie miesiąc później - dopiero 3 sierpnia. Notatka ABW przekazana została w szczególnym trybie, z zastrzeżeniem, że może zawierać informacje istotne dla bezpieczeństwa i międzynarodowej pozycji Polski.

Biorąc pod uwagę, że prezydent zgodnie z konstytucją, stoi na straży bezpieczeństwa państwa, powstaje pytanie, dlaczego to tak długo trwało. Tym bardziej, że w notatce pojawiło się ostrzeżenie, że ofiarami Amber Gold może zostać nawet kilkadziesiąt tysięcy osób.

ABW ostrzegała również przed samym twórcą piramidy finansowej - Marcinem P., o którym pisze, że ciążą na nim "liczne prawomocne wyroki za przestępstwa, oszustwa i inne".

Pismo z Kancelarii Prezydenta, do którego dotarł reporter RMF, zostało odtajnione na wniosek członka sejmowej komisji śledczej ds. Amber Gold Jarosława Krajewskiego z PiS. "Kancelaria Prezydenta zlekceważyła ważną informację od ABW, to dzięki tej notatce było wiadomo, że pieniądze z Amber Gold są wyprowadzane do OLT Express. Uważam, że ta sprawa powinna być wyjaśniona przez ówczesnego szefa Kancelarii Prezydenta Jacka Michałowskiego" - mówi poseł.

