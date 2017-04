​Świadek: O kłopotach OLT Express dowiedziałam się w lipcu 2012 r.

O kłopotach finansowych firmy OLT Express dowiedziałam się w lipcu 2012 r., wcześniej do Urzędu Lotnictwa Cywilnego nie docierały żadne informacje, że ten przewoźnik ma lub będzie miał kłopoty - zeznała Anna Kolmas we wtorek przed sejmową komisją śledczą ds. Amber Gold.

Przesłuchiwana we wtorek przez komisję Kolmas jest urzędniczką w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego; w okresie, którego dotyczy przesłuchanie, była zastępcą dyrektor Departamentu Rynku Transportu Lotniczego w tym Urzędzie.

Jak powiedziała Kolmas, OLT Express rozwijało się "bardzo dynamicznie". "Nie było żadnych informacji z rynku - od usługodawców dla tego przewoźnika, Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej, portów lotniczych pobierających opłaty lotniskowe, agentów obsługi naziemnej - wskazujących, że firma nie wywiązuje się ze swoich zobowiązań finansowych" - powiedziała świadek.

"Wręcz przeciwnie, były informacje bardzo pozytywne, że ich zobowiązania są płacone na bieżąco" - zaznaczyła.

Przyznała, że "zdawała sobie sprawę", iż większościowym udziałowcem OLT jest firma Amber Gold. "Prezes Urzędu nie ocenia pochodzenia środków, które finansują działalność przewoźnika lotniczego" - zastrzegła.

Dodała, że w czerwcu 2012 r. doszło do spotkania z przedstawicielem ABW. "Pytał o kompetencje prezesa Urzędu, w kontekście nadzoru nad przewoźnikiem OLT, (...) natomiast jedyna informacja zwrotna była, że jeżeli będziemy mieć jakieś wątpliwości, to będziemy się z państwem kontaktować" - powiedziała.

W połowie 2011 r. Amber Gold przejęła większościowe udziały w liniach lotniczych OLT Jet Air, a pod koniec 2011 r. w liniach Yes Airways. Powstała wtedy marka OLT Express, pod którą działały linie OLT Express Regional (z siedzibą w Gdańsku, wykonujące rejsowe połączenia krajowe) oraz OLT Express Poland (z siedzibą w Warszawie, które wykonywały czarterowe przewozy międzynarodowe). Linie OLT Express rozpoczęły działalność 1 kwietnia 2012 r.

Do wątku funkcjonowania firmy Jet Air i wzywania tej firmy do przedstawiania sprawozdań finansowych wraz opiniami biegłego rewidenta nawiązała przewodnicząca komisji Małgorzata Wassermann (PiS). "Nigdy nie otrzymała pani sprawozdania finansowego z opinią biegłego rewidenta za rok 2009, 2010 oraz 2011. I gdzie to, że pani powiedziała, iż o trudnej sytuacji finansowej dowiedziała się w lipcu 2012 r." - wskazała Wassermann.

Świadek odpowiadała, że Jet Air było znacznie mniejszym podmiotem, a po przejęciu przez Amber Gold, nastąpiło dokapitalizowanie tej spółki.

Na początku marca komisja śledcza, która bada sprawę Amber Gold, zdecydowała, że od kwietnia rozpoczną się przesłuchania świadków związanych z tzw. wątkiem lotniczym w działalności Amber Gold. Kolmas oraz mająca być przesłuchana we wtorek po południu Sylwia Ciszewska - ówczesna przełożona Kolmas - to dwoje świadków, którzy rozpoczynają ten wątek prac komisji.