11 stycznia w parlamencie [RELACJA NA ŻYWO]

Dziś, 11 stycznia, o godz. 12.00 rozpocznie się trzydniowe, pierwsze posiedzenie Sejmu po wybuchu kryzysu parlamentarnego w Polsce. Od 16 grudnia część posłów opozycji - Platformy Obywatelskiej i Nowoczesnej - blokuje sejmową mównicę i protestuje w Sali Plenarnej. Co wydarzy się dziś w Sejmie? Czy kryzys parlamentarny zostanie zażegnany? Zapraszamy do śledzenia relacji na żywo w serwisie Interia Fakty.

Zdjęcie Sala Posiedzeń Sejmu /STANISLAW KOWALCZUK /East News

Relację na żywo prowadzi Justyna Mastalerz

Reklama

***

10:33

Galeria sejmowa będzie dziś otwarta dla dziennikarzy.



10:31

"Marszałek Sejmu i Kancelaria Sejmu nadal liczą na to, że 34. posiedzenie Sejmu odbędzie się w sali posiedzeń Sejmu" - poinfrmował szef Biura Prasowego Kancelarii Sejmu Andrzej Grzegrzółka.



"W przypadku eskalacji protestu, do dyspozycji marszałka Sejmu pozostaje Sala Kolumnowa" - dodał.

10:30

Szef klubu PO Sławomir Neumann na posiedzeniu Konwentu Seniorów przedstawi projekt uchwały ws. rozwiązania kryzysu parlamentarnego i budżetowego.



"To jest wyciągnięcie ręki ze strony Platformy" - powiedział Grzegorz Schetyna.

CZYTAJ WIĘCEJ o propozycji Platformy w sprawie rozwiązywania kryzysu sejmowego

10:26

PSL również chce odroczenia obrad Sejmu

"Należy o dwa tygodnie odroczyć posiedzenie Sejmu" - powiedział w środę PAP szef PSL Władysław Kosiniak-Kamysz. Zapowiedział też, że PSL nie będzie uczestniczyło w ewentualnych obradach w Sali Kolumnowej.

10:23

PO opublikowało na Twitterze projekt uchwały ws. rozwiązania kryzysu parlamentarnego i budżetowego.

10:21

Grzegorz Schetyna złożył nową propozycję w sprawie rozwiązania kryzysu w Sejmie.



"Proponujemy przerwę w obradach do 18 stycznia oraz przedstawiamy projekt uchwały ws. rozwiązania kryzysu parlamentarnego i budżetowego" - oświadczył.

Zdjęcie Grzegorz Schetyna /Maciej Łuczniewski /Reporter

10:20

Marszałek Stanisław Karczewski poinformował, że ustawą budżetową Senat zajmie się w środę od godz.12.30.

10:14

"Nie ma woli porozumienia, jest tylko próba jak wykpić i oszukać opozycję. Lepiej niech nie zastanawiają się nad sztuczkami, tylko siądą i zaproponują honorowe procedowanie nad budżetem" - powiedziała w rozmowie z dziennikarką TVN24 Ewa Kopacz.

Zdjęcie Ewa Kopacz /Artur Szczepański /Reporter

10:10

Portal "300Polityka" donosi, że na Sali Posiedzeń trwa demontaż mikrofonów.



10:13

W gabinecie marszałka Sejmu zebrało się Prezydium.

10:08

Zdaniem lidera PO, PiS robi wszystko, żeby zalegalizować "nielegalne" głosowanie budżetu w Sali Kolumnowej. "To jest absurd" - podkreślił. Jak dodał, ludzie oczekują od PO, żeby nie pozwoliła PiS na łamanie prawa. "PiS chce pokazać, że Sejm normalnie pracuje" - zaznaczył Schetyna.



10:01

Za dwie godziny ma rozpocząć się posiedzenie Sejmu. Harmonogram wciąż jest "w przygotowaniu".

9:53

W ocenie senatora Bogdana Klicha (PO), jeśli Senat będzie rozpatrywał ustawy nielegalnie przyjęte podczas obrad w Sali Kolumnowej, to "będziemy przykładać rękę do tej nielegalności".

"Jest to szwindel legislacyjny największy w historii wolnej Polski" - oświadczył Klich.

9:42

Po godz. 9.30 zebrał się zarząd PO. Władze partii mają podjąć ostatecznie decyzje co do działań PO w środę w Sejmie. Po spotkaniu zarządu odbyć ma się posiedzenie klubu parlamentarnego Platformy.

9:33

Z informacji opublikowanych na stronie Sejmu wynika, że PO ma zamiar dziś zapytać premier Beatę Szydło m.in. o plany mające na celu wyeliminowanie problemu smogu.

Zdjęcie Wnioski dotyczące informacji bieżącej zgłoszone na 34. posiedzenie Sejmu /sejm.gov.pl /

9:28

Aby uniemożliwić wejście posłom do Sali Kolumnowej zablokowano boczne wejście.

Zdjęcie Zablokowane boczne wejście do Sali Kolumnowej /Radek Pietruszka /PAP

9:21

Posiedzenie Senatu nie zacznie się od rozpatrzenia ustawy budżetowej na 2017 rok. Senat poczeka z tym punktem do rozpoczęcia obrad Sejmu o godz. 12.00.

9:20

Nowoczesna domaga się powtórzenia głosowania nad budżetem i zapowiada złożenie wniosku o jego reasumpcję. "Nielegalny budżet to duże zagrożenie dla Polski" - powiedziała w radiowej Jedynce Katarzyna Lubnauer.

CZYTAJ WIĘCEJ

9:15

Po godz. 9.00 rozpoczęło się posiedzenie Senatu. Marszałek Karczewski zadeklarował na Twitterze, że wciąż jest gotów zgłosić opozycyjne poprawki do budżetu.

9:13

Prezydium Sejmu zbierze się jednak o godz. 10.00. Na godz. 11.00 zaplanowano posiedzenie Konwentu Seniorów. O zmianach poinformowali na Twitterze wicemarszałkowie Sejmu Małgorzata Kidawa-Błońska (PO) i Stanisław Tyszka (Kukiz'15) .

9:11

Opozycja uważa, że głosowania w Sali Kolumnowej z 16 grudnia są nielegalne. Jak mówi, 33. posiedzenie Sejmu nie zostało zamknięte.

9:09

Komitet Obrony Demokracji zapowiedział na godz. 17.00 protest pod hasłem "Uwolnić Sejm".



9:05

Najprawdopodobniej Senat budżet przyjmie bez poprawek, zgodnie z rekomendacją senackiej komisji budżetu i finansów publicznych - zapowiedział w środę w Sygnałach Dnia marszałek Senatu Stanisław Karczewski.

Więcej na ten temat TUTAJ

8:59

Marszałek Sejmu Marek Kuchciński oświadczył, że w środę o godz. 12.00 otworzy 34. posiedzenie Sejmu na sali plenarnej.



8:57

Grzegorz Schetyna zapewnił dziś na antenie TOK FM, że Platforma ma plan i scenariusz rozwiązania konfliktu w Sejmie. Nie podał szczegółów, powiedział jedynie: "Jeśli będzie próba zamknięcia 33. posiedzenia (Sejmu - przyp. red.) i rozpoczęcia 34. posiedzenia, to będziemy przy mównicy. To jest oczywiste, bo to (rozpoczęcie 34. posiedzenia - przyp. red.) jest po prostu niezgodne z prawem".

Zobacz, co jeszcze powiedział szef PO

8:56

Przed Sejmem znów ustawiono barierki.

Zdjęcie Barierki przed Sejmem /Radek Pietruszka /PAP life

8:55

Szef klubu Platformy Obywatelskiej Sławomir Neumann zapowiedział dziś rano na antenie TVN24, że jego partia nie odstąpi od blokowania mównicy sejmowej. "Czekamy, aż PiS wycofa się ze swoich głupich działań" - podkreślił. "Moja partia nie pozwoli na krycie oszustw, które PiS popełnił 16 grudnia" - dodał.

Przeczytaj więcej TUTAJ

8:54

"Nie chcę używać Straży Marszałkowskiej, ale teoretycznie jest to możliwe, również możliwe jest inne miejsce posiedzenia Sejmu" - powiedział w środę w radiowej Trójce marszałek Sejmu Marek Kuchciński.

CZYTAJ WIĘCEJ

Zdjęcie Marszałek Sejmu Marek Kuchciński i Straż Marszałkowska /Andrzej Hulimka /Reporter

8:53

Według doniesień "Faktu", po zajściach, jakie miały miejsce 16 grudnia w Sejmie, marszałek Marek Kuchciński chciał sam ustąpić ze stanowiska. CZYTAJ WIĘCEJ



Zdjęcie Marszałek Sejmu Marek Kuchciński /Stefan Maszewski /Reporter

8:52

O godz. 9.00 ma zebrać się Prezydium Sejmu, a o 10.00 Konwent Seniorów. W międzyczasie dojdzie do spotkania zarządu Platformy Obywatelskiej oraz zebrania Nowoczesnej. Rozpoczęcie 34. posiedzenia Sejmu zaplanowane jest na godz. 12.00.



Zobacz, co dziś wydarzy się w Sejmie

8:50

Kancelaria Sejmu podkreśla, że "absolutnym priorytetem" jest, by 34. posiedzenie odbyło się na sali plenarnej. Jednocześnie zapewnia, że Sala Kolumnowa jest przygotowywana, aby mogły odbyć się w niej obrady. Każdy z 460 posłów będzie miał zapewnione na niej miejsce i otrzyma urządzenie pozwalające na głosowanie.

Jak doszło do wybuchu kryzysu sejmowego?

Od 16 grudnia w Sali Plenarnej Sejmu przebywają posłowie opozycji - PO i Nowoczesnej - którzy rozpoczęli protest wobec wykluczenia z obrad posła PO Michała Szczerby i wobec projektowanych zmian w zasadach pracy dziennikarzy w Sejmie, domagając się zachowania jej dotychczasowych reguł. Marszałek Marek Kuchciński ogłosił wówczas przerwę w obradach i wznowił je w Sali Kolumnowej, gdzie przeprowadzono głosowania m.in. nad ustawą budżetową na 2017 rok i ustawą dezubekizacyjną.



Opozycja uważa, że głosowania w Sali Kolumnowej były nielegalne, m.in. z powodu braku kworum. Niektórzy politycy z opozycji przekonywali, że część posłów nie była dopuszczona do obrad. Inni mówili, że na sali mogły znaleźć się osoby postronne. Marszałek Sejmu zapewnił jednak, że w głosowaniach 16 grudnia brała udział wymagana w konstytucji liczba posłów oraz, że każdy z posłów mógł wejść do Sali Kolumnowej głównym wejściem i brać udział w każdym głosowaniu.

Przez wiele dni przed Sejmem protestowali m.in. przedstawiciele Komitetu Obrony Demokracji. Rozmowy z liderami opozycji przeprowadził m.in. prezydent Andrzej Duda w Pałacu Prezydenckim.



Pomimo dwóch spotkań liderów ugrupowań sejmowych zainicjowanych przez marszałka Senatu Stanisława Karczewskiego (w poniedziałek i wtorek, 9 i 10 stycznia) nie udało się rozwiązać kryzysu sejmowego. W rozmowach wzięli udział liderzy: PiS, Nowoczesnej, PSL i Kukiz'15. W spotkaniu nie chciał uczestniczyć szef Platformy Obywatelskiej Grzegorz Schetyna. Prezes PiS Jarosław Kaczyński przyznał po rozmowach, że nie doszło do finalnego porozumienia. Podkreślił jednocześnie, że szefowie ugrupowań, obecnych na spotkaniu zadeklarowali, że ich kluby nie będą zakłócały obrad podczas 34. posiedzenia Sejmu.