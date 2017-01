11 stycznia w parlamencie [RELACJA NA ŻYWO, cz. 3]

O godzinie 12 miało rozpocząć się pierwsze w tym roku posiedzenie Sejmu. Tymczasem politycy partii rządzącej i opozycji nadal nie mogą dojść do porozumienia, jak zażegnać trwający od 16 grudnia kryzys parlamentarny. W Sejmie od rana wiele się dzieje. Zapraszamy na naszą relacje na żywo.

Zdjęcie Premier Beata Szydło (L), prezes PiS Jarosław Kaczyński (C) oraz rzeczniczka PiS Beata Mazurek (P) /Bartłomiej Zborowski /PAP

17:50

Prezes PiS wyraził też nadzieję, że budżet w krótkim czasie, po podpisie prezydenta, będzie mógł być opublikowany w Dzienniku Ustaw.



Zdjęcie Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński oraz rzeczniczka PiS Beata Mazurek podczas konferencji prasowej w Sejmie /Radek Pietruszka /PAP

17:45



W Sejmie odbył się briefing Jarosława Kaczyńskiego. Prezes PiS podziękował Senatowi za przegłosowanie budżetu.

"Mamy budżet przegłosowany i to jest najważniejsza wiadomość dzisiejszego dnia" - stwierdził.



"Po drugie, chciałem powiedzieć, że jest istotne z punktu widzenia polskiego parlamentaryzmu, żeby dziś zostało otwarte 34. posiedzenie Sejmu. 33. zostało zakończone" - powiedział. "Mam nadzieję, że w ciągu godziny-dwóch, może trzech godzin, trudno mi powiedzieć, ale w każdym razie w niedługim czasie, nieodległym czasie, zostanie otwarte kolejne posiedzenie" - podkreślił lider PiS.

"Żadna demokracja nie może się opierać na tym, że jakaś grupa może nielegalnie blokować prace" - powiedział.

Działanie opozycji nawał działaniem "przeciwko polskiej demokracji". "To bardzo poważne przestępstwo przeciwko państwu" - stwierdził.



Zdjęcie Jarosław Kaczyński /Radek Pietruszka /PAP

17:40

W najbliższym czasie ma odbyć się briefing władz PiS, w tym prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego na temat obecnej sytuacji w Sejmie - dowiedziała się nieoficjalnie PAP od polityków PiS.

17:38

Przed Sejmem trwa demonstracja KOD. Czyżby szykowała się kontrmanifestacja?



17:35

Przypomnijmy, że Platforma Obywatelska nie godzi się na kompromis w wersji proponowanej przez PiS. Marszałek Sejmu Marek Kuchciński zaproponował zażegnanie kryzysu parlamentarnego poprzez przyjęcie uchwały, która potwierdzałaby legalność ustawy budżetowej i wskazując na nietypowe warunki jej uchwalenia umożliwiałaby rozstrzygnięcie wątpliwości w Trybunale Konstytucyjnym.

"My uważamy, że tego budżetu nie ma i ci, którzy żyrują czy sankcjonują przestępstwo będą za to odpowiadać. Ci, którzy głosują i ci, którzy go podpiszą" - powiedział Grzegorz Schetyna.

17:27

Wśród protestujących przed Sejmem jest również Inicjatywa Polska.



17:17

Kijowski wezwał zgromadzonych przed Sejmem do wspierania posłów opozycji, którzy stają "w obronie demokratycznych praw".

Tłum skanduje: "Obronimy demokrację".

17:15

"Nie pozwólmy sobie zabrać powietrza jakim jest demokracja. Nie pozwólmy sobie zabrać Sejmu, wolnych mediów i wolności słowa" - powiedział do zebranych lider KOD Mateusz Kijowski.

17:10

Przed Sejmem demonstracja KOD.



17:00

Morawiecki podkreślił, że nie wolno okupować mównicy na sali plenarnej. "Nie wolno niszczyć parlamentaryzmu, pracy i demokracji" - mówił. Dodał, że mniejszość nie może rządzić Polską. "Polską powinna rządzić większość, ale z odpowiedzialnością" - powiedział poseł.

16:54

Albo jedna, albo druga strona konfliktu powinna, jak najszybciej ustąpić, bo tracimy na tym wszyscy - powiedział Kornel Morawiecki z Koła Poselskiego Wolni i Solidarni. Apeluję o męską decyzję skończenia tego sporu - podkreślił.



16:41

Senat przyjął ustawę budżetową bez poprawek. Teraz ustawa trafi do podpisu prezydenta.

Zdjęcie Marszałek Senatu Stanisław Karczewski /Bartłomiej Zborowski /PAP

16:39

Zgodnie z ustawą, dochody budżetu państwa wyniosą w 2017 roku ponad 325 mld zł, a wydatki - ponad 384 mld zł; maksymalny poziom deficytu nie przekroczy 59 mld 345 mln 500 tys. zł.



Rząd założył, że w 2017 r. wzrost PKB (w ujęciu realnym) wyniesie 3,6 proc., średnioroczna inflacja - 1,3 proc., nominalny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej - 5,0 proc., wzrost zatrudnienia w gospodarce narodowej - 0,7 proc., a wzrost spożycia prywatnego (w ujęciu nominalnym) - 5,5 proc.



16:38

Senat przyjął ustawę o budżecie na 2017 rok



16:35



Rzecznik PO Jan Grabiec poinformował, że o 16:45 ma odbyć się posiedzenie klubu PO.

16:30

Paweł Kukiz proponuje zmiany w tekście uchwały, której projekt przedstawił marszałek Kuchciński.

Kukiz powiedział, że podczas rozmów dotyczących rozwiązania kryzysu w parlamencie przedstawiciele Kukiz'15 zaproponowali, aby wykreślić z zaproponowanego przez marszałka Sejmu projektu uchwały zdanie, które mówi, że "na 33. posiedzeniu Sejmu, w dniu 16 grudnia, Sejm uchwalił ustawę budżetową na rok 2017".

Kukiz'15 zaproponowali również dopisanie do projektu uchwały dwóch zdań, stwierdzających, iż w związku z wątpliwościami dotyczącymi trybu przyjęcia ustawy budżetowej oraz kryzysem sejmowym z tym związanym, posłowie, "niezależnie od przynależności klubowej i partyjnej deklarują, iż po zakończeniu procesu legislacyjnego ustawy budżetowej skierują wniosek do TK o stwierdzenie zgodności z konstytucją RP ustawy i trybu jej przyjęcia".

16:20

O tym, że obrady Sejmu mają się rozpocząć około godz. 18.30 posłowie PiS dowiedzieli się z sms-ów od wicemarszałka Sejmu, szefa ich klubu Ryszarda Terleckiego - dowiedziała się nieoficjalnie PAP od posłów.

16:15

Takie zdjęcie pojawiło się we wpisie posła PO:

16:11

Z ostatnich informacji wynika, że około 16:45 w Sejmie ma być wznowione posiedzenie Konwentu Seniorów, a około 18.30 mają się rozpocząć pierwsze w tym roku obrady Sejmu.



16:04

Przypominamy, że Marszałek Sejmu Marek Kuchciński upoważnił komendanta Straży Marszałkowskiej do występowania do instytucji państwowych z żądaniem udzielenia niezbędnej pomocy w zakresie realizacji przez Straż zadań z zakresu ochrony Sejmu i Senatu. Treść pełnomocnictwa ujawnił na Twitterze poseł PO Sławomir Nitras. Jak podkreślił, pismo Kuchcińskiego wskazuje na to, że marszałek Sejmu wzywa BOR na pomoc Straży Marszałkowskiej.

16:02

Jednocześnie Terlecki nie pozostawił pola do kompromisu. "Budżet państwa na 2017 r. został uchwalony, nie będzie powtórnego głosowania budżetu" - powiedział.



16:01

A co o uchwale mówi PiS? Ma "uspokoić, dać możliwości wyjścia z twarzą" - powiedział Ryszard Terlecki.



Marek Suski (PiS) podkreślił, że kolejne propozycje PiS są odrzucane przez Platformę. Wicemarszałek Sejmu Joachim Brudziński dodał: "Ale mimo wszystko, w sposób być może naiwny, ale pozostajemy optymistami. Jak zechcą chcieć, to się dogadamy".

15:58

Co mówi uchwała? "Działając zgodnie z art. 82. Konstytucji RP, który stanowi, że obowiązkiem obywatela polskiego jest wierność Rzeczypospolitej Polskiej oraz troska o dobro wspólne, mając na celu rozwiązanie kryzysu parlamentarnego, dbając o zachowanie spokoju społecznego Sejm RP stwierdza, że na 33. posiedzeniu w dniu 16 grudnia 2016 r., Sejm uchwalił ustawę budżetową na rok 2017".

"W związku z nietypowymi warunkami i okolicznościami towarzyszącymi obradom, pojawiły się w przestrzeni publicznej różne opinie na temat poprawności trzeciego czytania nad projektem ustawy na rok 2017".

"Zgodnie z artykułem 188. Konstytucji RP i zasadą trójpodziału władzy ustalenie zgodności z prawem przebiegu procesu legislacyjnego należy do kompetencji Trybunału Konstytucyjnego".

15:54

Wicemarszałek Sejmu Stanisław Tyszka (Kukiz'15) wyjaśnił natomiast, że propozycja uchwały ma być "jakimś kompromisem". "W tym sensie, że odbędzie się nad nią debata. Każda z opcji politycznych przedstawi swoje stanowisko wobec tego, co się wydarzyło 16 grudnia" - mówił.



Tyszka relacjonował, że lider Nowoczesnej Ryszard Petru nie zgodził się na tę propozycję, a PO - jak dodał - "się zastanawia". "My namawiamy obie strony sporu do kompromisu od paru tygodni. Płacą nam za to obywatele, żebyśmy pracowali tutaj, a nie wygłupiali się" - dodał.



Kukiz podkreślił, że jego ugrupowanie robi wszystko, żeby - jak ocenił - "czynnie nie uczestniczyć w eskalacji konfliktu i nie stawać po żadnej stronie".



15:49

Opozycja rozważa uchwałę zaproponowaną przez marszałka Sejmu. Szef klubu PO Sławomir Neumann stwierdził, że uchwała "jest nieakceptowalna". - Naszym zdaniem budżet na 2017 r. został uchwalony w sposób niewłaściwy - powtórzył.

Ocenił przy tym, że projekt uchwały, którą na popołudniowym posiedzeniu Konwentu Seniorów zgłosił marszałek Kuchciński, to "próba szukania tekstu, który być może rozwiąże problem".

"Ale pamiętajmy cały czas, że to jest tylko jeden z elementów. Ona (uchwała - PAP) mówi o procedurze, ale mamy cały czas budżet, który naszym zdaniem jest w sposób niewłaściwy uchwalony" - dodał szef klubu PO.

15:45

Wicemarszałek Senatu Adam Bielan (PiS) Bielan zapowiedział, że głosowanie nad ustawą odbędzie się jeszcze dziś.

15:40

A tymczasem w Senacie trwają prace nad kwestionowaną ustawą budżetową. "Budżet na 2017 r. zapowiada dobry rok dla Polski i Polaków" - mówił podczas debaty Grzegorz Bierecki, szef komisji budżetu i finansów publicznych.

15:32

Nowoczesna nie zgodzi się na uchwałę proponowaną przez marszałka Sejmu. "Jako Nowoczesna, nie możemy poprzeć uchwały, która mówi o tym, że Sejm uchwalił ustawę budżetową na 2017 r." - oświadczył po kolejnym spotkaniu na Konwencie Seniorów lider Nowoczesnej Ryszard Petru. Jak poinformował, za pół godziny Konwent Seniorów spotka się ponownie.

15:31

Marszałek Kuchciński przygotowuje się na każdą okoliczność?

15:24

Politycy opozycji informują: marszałek Sejmu zaproponował uchwałę stwierdzającą m.in., że budżet na 2017 r. uchwalony został na 33. posiedzeniu Sejmu, a ustalenie zgodności z prawem procesu legislacyjnego należy do kompetencji TK.



15:23

Wcześniej opozycja zastanawiała się nad propozycją PiS, by przesunąć obrady Sejmu na czwartek. Partia Jarosława Kaczyńskiego postawiła jednak przy tym warunek zaporowy, by opozycja opuściła salę plenarną. "PO opuści salę, gdy będzie polityczne porozumienie wygaszające kryzys parlamentarny" - odpowiedział Sławomir Neumann.

Zdjęcie Politycy PO w drodze na Konwent Seniorów /Rafał Guz /PAP

15:16

Około pół godziny temu Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował, że na posiedzeniu Konwentu Seniorów pojawił się pomysł uchwały w sprawie trybu głosowania nad nowelizacją budżetu w ubiegłym roku. Sejm miałby dopuścić debatę nad tym punktem, a sam tryb zbadałby Trybunał Konstytucyjny. Sławomir Neumann powiedział jednak, że "na tę chwilę treść uchwały jest dla PO nie do zaakceptowania".



Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Władysław Kosiniak–Kamysz (PSL): Uchwała byłaby krokiem do przodu TV Interia

15:12

Senat rozpoczął pracę nad budżetem.



15:07



- Proponujemy, by prezydent Andrzej Duda zaskarżył do Trybunału Konstytucyjnego proces przyjęcia ustawy budżetowej; druga propozycja zakłada powtórzenie głosowania nad budżetem - poinformował po południu lider Nowoczesnej Ryszard Petru.

15:00



Sytuacja w Sejmie wymaga szybkiego i pozytywnego rozwiązania, także ze względu na pozycję Polski w Europie - ocenił szef Rady Europejskiej, były premier Donald Tusk w rozmowie z TVN24. Jego zdaniem jest to zadanie przede wszystkim rządzących.

14:57



Tymczasem taki obrazek na Twitterze publikuje poseł Prawa i Sprawiedliwości:



14:52

- Warto było protestować - uważa polityk Nowoczesnej Michał Stasiński, zwracając uwagę na to, ilu przedstawicieli mediów znalazło się dzisiaj w Sejmie:

