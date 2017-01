12 stycznia w parlamencie [RELACJA NA ŻYWO, CZ. 1]

O godz. 10 mają zostać wznowione obrady Sejmu. Czy politykom uda się dziś przybliżyć do kompromisu i przerwać trwający od 16 grudnia kryzys, czy też czekać nas będzie kolejna odsłona awantury? Zapraszamy do śledzenia relacji na żywo w Interii.

O godz. 10.00 Sejm ma wznowić obrady po tym, jak wczoraj wieczorem 34. posiedzenie rozpoczął marszałek Marek Kuchciński. Przez całą noc posłowie Platformy Obywatelskiej wciąż protestowali na sali plenarnej.



Utrzymują, że budżet państwa na 2017 rok przyjęty wczoraj przez Senat jest nielegalny. Wątpliwości Platformy podzielają Nowoczesna i PSL, ale te partie zapowiedziały, że nie będą blokować mównicy.

08:30

Minister spraw wewnętrznych i administracji Mariusz Błaszczak uważa, że wobec posłów okupujących salę plenarną i mównicę sejmową mogą zostać zastosowane regulaminowe kary finansowe, a zgodnie z kodeksem karnym mogą zostać skazani nawet na 10 lat więzienia.

08:35

"Nie ulega żadnej wątpliwości, że uniemożliwianie marszałkowi wykonywania jego obowiązków jest przestępstwem przewidzianym w Kodeksie karnym, to art. 128 ust. 3, (przestępstwem) zagrożonym karą do 10 lat więzienia" - przypomniał w radiowej Jedynce Mariusz Błaszczak.

08:43

Paweł Kukiz w RMF FM zapytany o reżyserów kryzysu Sejmowego:

"Tych reżyserów jest ze względu na ten fatalny, durny ustrój polityczny przynajmniej kilku, albo kilkunastu. To są szefowie opcji politycznych, to są grupy nacisku lobbystyczne, finansowe, które są z nimi powiązane. Generalnie konflikt odbywa się na linii: stara nomenklatura - nowa nomenklatura".



08:52

W czwartek po godz. 8.30 w Sejmie zebrał się zarząd krajowy Platformy Obywatelskiej, później planowane jest posiedzenie klubu PO. Platforma omówi ewentualne dalsze kroki w sprawie protestu w Sejmie.

Szef PO Grzegorz Schetyna poinformował w środę, że zarząd oraz klub PO przedstawią następne kroki i następne decyzje, które będzie podejmować ws. kryzysu w Sejmie.

08:57

Stanisław Karczewski w Radiu Zet krytycznie o "siłowym rozwiązaniu konfliktu w Sejmie":

Karczewski powiedział, że siłowe rozwiązanie konfliktu w Sejmie, to "rozwiązanie najgorsze z najgorszych". "Nie chcemy tego" - zadeklarował. Jak ocenił, takie rozwiązanie byłoby bardzo złe dla Polski, Polaków i polskiego parlamentaryzmu, ale - jego zdaniem - do takiego rozwiązania dąży Platforma. "Platforma chce, żeby była użyta siła" - przekonywał marszałek Senatu.

"To Platforma i Nowoczesna zastosowała siłę, to oni weszli siłą na mównicę" - zauważył Karczewski. Dopytywany, czy wyklucza wariant siłowego rozwiązania konfliktu w Sejmie, marszałek Senatu powiedział: "To absolutnie rozwiązanie najgorsze z możliwych, siłowy wariant został już zastosowany przez posłów Platformy Obywatelskiej".

09:02

Wicemarszałek Sejmu Stanisław Tyszka z Kukiz '15 uważa, że należy ukarać posłów okupujących salę sejmową. Wczoraj możliwość sankcji karnych sugerował prezes PiS Jarosław Kaczyński, dziś rano szef MSWiA Mariusz Błaszczak ostrzegał, że posłom łamiącym prawo na sali sejmowej może grozić do 10 lat więzienia.

Stanisław Tyszka mówił w radiowej Trójce, że gdyby to on prowadził obrady, zadbałby o porządek. Jego zdaniem, trzeba wyciągnąć konsekwencje wobec posłów, którzy nie wykonują swojego mandatu zgodnie z prawem. Stanisław Tyszka jest za wykorzystaniem kar regulaminowych - jak wykluczenie posłów z posiedzenia czy odebranie im przez 3 miesiące połowy wynagrodzenia.

"Pytanie jest (...) czy również nie powinny być wyciągnięte konsekwencje karne wobec tych posłów" - mówił gość Trójki.

