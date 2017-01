12 stycznia w parlamencie [RELACJA NA ŻYWO, CZ. 2]

W Sejmie posłowie partii rządzącej i opozycji próbują rozwiązać trwający od 16 grudnia kryzys parlamentarny. Platforma Obywatelska zaprzestaje protestu w sali plenarnej, a marszałek Marek Kuchciński proponuje przerwę w obradach do 25 stycznia. Zapraszamy do śledzenia naszej relacji na żywo!

Zdjęcie Wicemarszałek Sejmu, przewodniczący klubu PiS Ryszard Terlecki wczoraj w drodze na posiedzenie Konwentu Seniorów /Radek Pietruszka /PAP

Tutaj może sprawdzić pierwszą część relacji.

12.14

Decyzję o przerwie marszałek Kuchciński ogłaszał przy pustych ławach PO

12.12

A tu jeszcze komentarz do decyzji PO szefa PSL:

12.10

Marszałek zarządził przerwę w 34. posiedzeniu Sejmu do 25 stycznia do godziny 9.00.



Wcześniej zwrócił się do wszystkich obecnych na sali o podjęcie pracy w celu zlikwidowania zaległości, które z powodu kryzysu wystąpiły w pracach Sejmu.



12.09

Marszałek Kuchciński wznowił obrady Sejmu.



12.08

Marszałek Kuchciński jest na sali plenarnej. Jest również większość posłów. Brakuje posłów PO.



12.07

Schetyna podziękował również wszystkim, którzy wspierali PO, także partiom opozycyjnym, które wspierały Platformę w proteście.

12.05

Informując o zawieszeniu protestu Schetyna zapowiedział także, że Platforma Obywatelska zaapeluje do prezydenta Andrzeja Dudy, żeby nie podpisywał ustawy budżetowej na 2017 r. "Uważamy dalej i będziemy o tym mówić, że budżet jest przyjęty w sposób wadliwy, że tak naprawdę jest nielegalny. Apelujemy do prezydenta Dudy, żeby go nie podpisywał, bo jeżeli będzie sankcjonował procedurę legislacyjną, która łamie prawo będzie także stawiał siebie w przyszłości w świetle odpowiedzialności za tę decyzję".

12.00

Obrady Sejmu nie zostaną dziś wznowione? Małgorzata Kidawa-Błońska (PO) powiedziała: marszałek Sejmu zaproponował przerwę w obradach do 25 stycznia; zgodził się na to Konwent Seniorów.

11.59

"W związku z tym, że udało nam się przywrócić obecność mediów w parlamencie i możliwość nieskrępowanej relacji obrad parlamentarnych i aktywności parlamentarnej, zawieszamy nasz protest" - mówił Schetyna. Jak dodał, PO "składa też wniosek o odwołanie marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego". "Zła aktywność (Kuchcińskiego), popełniane błędy, zła organizacja pracy Sejmu, zawieszenie Michała Szczerby, doprowadziła do konfliktu i blisko trzydziestu dni konfliktu parlamentarnego i państwowego" - wyjaśnił lider PO.



11.56

Ryszard Terlecki skomentował decyzję PO słowami: To tylko dowodzi, że opozycja się wygłupiła.



11.54

PO apeluje także do prezydenta, żeby nie podpisywał ustawy budżetowej na 2017 rok.

11.50

PO zawiesza protest - poinformował Grzegorz Schetyna. Jednocześnie PO składa wniosek o odwołanie marszałka Kuchcińskiego.



Zdjęcie Grzegorz Schetyna /Bartłomiej Zborowski /PAP

11.41

Obrady Sejmu mają być wznowione nie wcześniej niż o godz. 12. Przypomnijmy, że wczoraj posiedzenie Sejmu trwało kilka minut. Po rozpoczęciu obrad posłowie uczcili pamięć czterech zmarłych w ostatnich dniach osób, m.in. Longina Komołowskiego. Potem marszałek Kuchciński ogłosił przerwę w obradach.



11.39

Po godz. 11.30 zebrało się Prezydium Sejmu. Wcześniej z marszałkiem Sejmu Markiem Kuchcińskim spotkał się prezes PiS Jarosław Kaczyński.



Zdjęcie Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński (C), marszałek Senatu Stanisław Karczewski (P) oraz wicemarszałek, przewodniczący klubu PiS Ryszard Terlecki (4P) na korytarzu sejmowym /Leszek Szymański /PAP

11.37

A oto, jak posłanka PO tłumaczy serię zebrań klubu PO i zarządu partii:

11.34

Taki komunikat dla dziennikarzy pojawił się na Twitterze Kancelarii Sejmu.

To sala, w której zwykle odbywały się konferencje prasowe.

11.30

B. premier Ewa Kopacz (PO) pytana przez dziennikarzy, czy jest szansa, aby posiedzenie Sejmu rozpoczęło się w czwartek, powiedziała: "Jesteśmy odpowiedzialnymi politykami, to znaczy takimi, którzy nie myślą tylko w perspektywie słupków sondażowych i nie myślą w perspektywie jednego, czy dwóch dni".



"Nielegalny budżet, to jest igranie z losem Polski i igranie z losem 38 milionów Polaków. My to wiemy. Obywatele muszą dokładnie wiedzieć, że dokonano rzeczy niesamowitej - najważniejsza ustawa budżetowa została uchwalona nielegalnie, a skoro tak, to trzeba obywatelem dokładnie przedstawić, czym to będzie skutkować, jak będzie wyglądać nasza rzeczywistość" - powiedziała Kopacz. Jak dodała, "Polacy na nielegalnym uchwaleniu budżetu bardzo stracili".



11.26

O przesunięcie godziny wznowienia obrad Sejmu dwukrotnie zwracała się do marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego Platforma Obywatelska. W Sejmie w czwartek po raz drugi zebrał się zarząd krajowy PO, a potem po raz kolejny zbierze się także klub Platformy. Platforma omawia ewentualne dalsze kroki w sprawie protestu w Sejmie.



11.22

Kolejna zmiana godzin w Sejmie - Prezydium Sejmu odbędzie się o 11.30, a Konwent Seniorów o godz. 11.45. Rozpoczęcie drugiego dnia 34. posiedzenia Sejmu zostało przesunięte na godz. 12. O zmianach informuje Kancelaria Sejmu.



11.20

Na sali plenarnej nie ma posłów PO

11.14

Według szefa PSL, w dalszym ciągu mamy spór prawny o budżet. "Jest ta kwestia nierozstrzygnięta, nie da się jej rozstrzygnąć na gruncie prawa i nie da się jej rozstrzygnąć w parlamencie. Kompromis nie został w żaden sposób zawarty".

11.10

Prezes Stronnictwa Władysław Kosiniak-Kamysz zapowiedział, że PSL będzie apelować do prezydenta Andrzeja Dudy o skierowanie ustawy budżetowej do TK. Jeśli prezydent się na to nie zdecyduje, wówczas PSL rozpocznie zbiórkę pod własnym wnioskiem do TK.

11.03

Zgodziliśmy się na przesunięcie Konwentu Seniorów na godz. 11.30, bo jesteśmy bardzo ustępliwi - powiedział wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki (PiS).

Na sugestię dziennikarzy, że ich postawa jest jak "gołąbków pokoju", odpowiedział: "pewnie".

11.00

O godzinie 11.30 ma zebrać się Konwent Seniorów. Posiedzenie zostało przesunięte na wniosek PO, ponieważ obecnie trwa spotkanie klubu PO. Wcześniej, o godz. 8.30 w Sejmie, spotkał się zarząd krajowy PO.



10.57

Obrady Sejmu miały zostać wznowione o godz. 10.00. Potem, na prośbę PO, przesunięto je na godz. 11. Obecnie nie wiadomo, o której się rozpoczną.