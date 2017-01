Gowin: Wtedy pojawił się pomysł obalenia rządu

- Nasz rząd narusza tyle potężnych interesów, że do końca kadencji będą podejmowane próby, żeby nas obalić - uważa wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin. Dodał również, że pomysł obalenia rządu przez "nowy Majdan" pojawił siepod wpływem "niezbyt licznych protestów pod Sejmem".

Zdjęcie Jarosław Gowin: Do końca kadencji będą podejmowane próby, żeby nas obalić /Rafał Guz /PAP

Podczas poniedziałkowej rozmowy w Polskim Radiu Gowin podkreślił, że próby te związane będą z planowanymi reformami.

"Prawdopodobnie wiosną będziemy mieli do czynienia z protestami, jeśli nie nauczycieli, to nauczycielskich związków zawodowych. Kolejna reforma, która moim zdaniem jest absolutnie niezbędna, i mówię to jako były minister sprawiedliwości, to reforma sądownictwa i wiemy doskonale, że będzie ona wywoływała sprzeciw" - powiedział Gowin.

Odnosząc się do grudniowych protestów, zauważył, że doszło wówczas do "niezaplanowanej erupcji emocji".

"Na to nałożyła się zaplanowana wcześniej demonstracja przed Sejmem, a gdy z jednej strony część posłów opozycji okupowała salę sejmową, pod Sejmem trwały - niezbyt skądinąd liczne, ale gwałtowne - demonstracja, to wtedy pojawił się w szeregach zarówno części polityków opozycyjnych, jak i w środowiskach krytycznych wobec rządu, pomysł 'nowego Majdanu', czyli doprowadzenia do tego, żeby rząd upadł pod wpływem protestów społecznych" - ocenił Gowin.