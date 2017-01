Jarosław Kaczyński po spotkaniu w sprawie kryzysu parlamentarnego

​- Uczestnicy spotkania stwierdzili, że ich kluby nie będą blokowały mównicy, ani stołu prezydialnego. Przedstawiciele jednej lub dwóch partii uznali, że w razie uchwalenia budżetu ostatecznego, w razie nieprawidłowości będą zaskarżać go do Trybunału Konstytucyjnego. To rzecz, z którą nam się trudno zgodzić. Ale nie możemy kwestionować tego prawa - powiedział po spotkaniu z marszałkiem Senatu lider Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński.

Zdjęcie Jarosław Kaczyński /Radek Pietruszka /PAP

Prezes PiS poinformował jednocześnie, że "kwestia poprawek do budżetu pozostaje otwarta".





- Jutro będzie kolejne spotkanie i kolejne zaproszenie dla pana Grzegorza Schetyny i dla Platformy Obywatelskiej - poinformował Kaczyński.

W spotkaniu z marszałkiem Senatu Stanisławem Karczewskim wzięli udział: przewodniczący PiS Jarosław Kaczyński oraz minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro, prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz, szef Nowoczesnej Ryszard Petru oraz lider Kukiz'15 Paweł Kukiz.