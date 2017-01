Karczewski: Jestem przekonany, że prezydent podpisze ustawę budżetową

Jestem głęboko przekonany, że prezydent podpisze ustawę budżetową, i że zrobi to bardzo szybko - powiedział w środę marszałek Senatu Stanisław Karczewski.

Zdjęcie Marszałek Senatu Stanisław Karczewski /Bartłomiej Zborowski /PAP

"Jestem głęboko przekonany, że pan prezydent podpisze tę ustawę, i że zrobi to bardzo szybko" - powiedział Karczewski wieczorem w TVP Info, pytany o to, jaką decyzję w sprawie uchwalonej w środę przez Senat ustawy budżetowej, podejmie prezydent. "Jest kwestia tego, o co zabiegała opozycja, żeby pan prezydent skierował tę ustawę do zbadania do Trybunału Konstytucyjnego. Myślę, że tak się nie stanie" - dodał.

Reklama

Pytany o zapowiadany przez opozycję wniosek do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie zgodności uchwalenia ustawy budżetowej z konstytucja Karczewski odparł, że opozycja ma takie prawo. "Taka jest litera prawa i taka jest droga prawna i drogą prawną powinno się iść" - podkreślił.

Marszałek Senatu był również pytany o to, dlaczego senatorowie opozycji nie zgłosili żadnych poprawek do ustawy budżetowej. "Bo nie chcieli" - oparł.

Zaznaczył, że opozycja miała czas na złożenie poprawek. "Jeszcze w ostatniej chwili dałem czas i Platformie i Nowoczesnej na chwilę refleksji, do zastanowienia się. Powiedziałem: dobrze, nie będziemy budżetu debatować jako pierwszy punkt, zrobimy to nieco później, tak żebyście państwo mieli jeszcze chwilę czasu na złożenie poprawek. Ja sam byłem gotowy do złożenia tych poprawek, przejrzeliśmy te poprawki, przygotowaliśmy się do tego. Specjalnie powołany przez nas zespół ocenił je. Niektóre były nie do zaakceptowania, ale część poprawek bym zgłosił i Sejm część poprawek by przyjął" - relacjonował Karczewski.