Kijowski: To jest bezprawne działanie

- To jest bezprawne działanie. Można udawać, że się przestrzega prawa, ale nadal to nie jest prawne działanie - powiedział w rozmowie z Interią Mateusz Kijowski.

Zdjęcie Mateusz Kijowski /Leszek Szymański /PAP

- Uchwalanie czegoś pod nazwą "budżet państwa" w sytuacji, kiedy nie ma kworum na sali jest po prostu skandalem - powiedział lider KOD. - Liczę na to, że społeczność międzynarodowa zrozumie, że nie można współpracować z kimś, kto "kantuje" w takich sprawach. Ustawa budżetowa to najważniejsza ustawa w państwie. Ja nie wyobrażam sobie, że UE miała przekazywać pieniądze ze swojego budżetu do państwa, które ma lewy budżet - dodał.

W opinii Kijowskiego są łamane procedury, a "partia rządząca się tym w ogóle nie przejmuje".



- Nie jesteśmy w stanie uchronić się przed tym, że zbierze się "kilku kolesiów przy kawie" - jak to ktoś kiedyś ładnie powiedział - i będzie uchwalać budżet państwa. Problem polega na tym, że to nie jest budżet państwa - podsumował lider KOD.