Kto liczył głosy podczas posiedzenia w Sali Kolumnowej?

W stenogramie z piątkowego posiedzenia Sejmu w Sali Kolumnowej pojawiły się nazwiska posłów, którzy... w nim nie uczestniczyli. Marszałek Marek Kuchciński powołał do liczenia głosów m.in. posłankę Kukiz'15 Elżbietę Borowską oraz posła PSL Krystiana Jarubasa. Skoro nie było ich na Sali Kolumnowej, kto w takim razie przeliczył głosy?

Zdjęcie Liczenie głosów w Sali Kolumnowej /Adam Zwart /Reporter

- Ja rzeczywiście nie byłam na Sali Kolumnowej i nie brałam udziału w tym głosowaniu ani w liczeniu głosów. Możliwe jest zawsze - i to jest uprawnienie marszałka - wyznaczanie sekretarzy posiedzenia. Zazwyczaj jesteśmy informowani kilka dni wcześniej, że zostaliśmy wyznaczeni. W tym przypadku ja nie zostałam poinformowana - mówi w rozmowie z Interią posłanka Kukiz'15 Elżbieta Borowska.

"Nie brałem udziału w tym głosowaniu"

Na stenogramie z piątkowego posiedzenia pojawia się również nazwisko posła PSL Krystiana Jarubasa. Jako wyznaczony przez marszałka Kuchcińskiego na sekretarza posiedzenia miał nadzorować głosowanie nad ustawą budżetową. Zamieścił jednak na Twitterze oświadczenie, w którym "kategorycznie zaprzecza jakoby uczestniczył w głosowaniu nad ustawą budżetową zorganizowaną przez PiS na Sali Kolumnowej".

- Nie brałem udziału w tym głosowaniu, tym bardziej nie liczyłem żadnych głosów. Na protokole z głosowań nie ma mojego podpisu - twierdzi Krystian Jarubas.



Jednocześnie zaapelował do przedstawicieli Prawa i Sprawiedliwości, "by nie rozpowszechniali nieprawdziwych informacji, a od tych, którzy już to zrobili, będę domagał się przeprosin".



"Fizycznie mnie tam nie było"

Posłanka Elżbieta Borowska zaznacza, że sprawa głosowania będzie wyjaśniania.

- Tak naprawdę nie zapoznałam się jeszcze dokładnie ze stenogramem. Nie wiem, czy po stwierdzeniu mojej nieobecności ktoś inny pełnił moje obowiązki - mówi w rozmowie z Interią. - Zostałam natomiast wyczytana, ale fizycznie mnie tam nie było, nie liczyłam głosów - podkreśla posłanka Kukiz'15.

Dodaje, że sprawę wokół głosowania nad ustawą budżetową w Sali Kolumnowej komplikuje wypowiedź poseł Joanny Lichockiej z PiS.

- Pani poseł Lichocka twierdzi, że posłowie opozycji także brali udział w głosowaniu i liczeniu głosów - mówi Elżbieta Borowska.

Posłanka PiS na zarzuty braku kworum pisała na Twitterze: "Głosy liczyli sekretarze. Nie tylko z PiS. Także z PSL. Sugerujecie im fałszerstwo".

Po doniesieniach o tym, że ani poseł Jarubas, ani posłanka Borowska nie uczestniczyli w głosowaniu, stwierdziła: "Wiedziałam, że pan poseł został powołany do liczenia, nie wiedziałam że nie wywiązał się ze swego obowiązku".

Jak zaznacza w rozmowie z Interią Elżbieta Borowska, nikt jednak nie powiadomił jej wcześniej, że na 33. posiedzeniu ma pełnić obowiązki sekretarza.



Niepodpisany protokół

- Zazwyczaj po posiedzeniu podpisujemy protokół - zaznacza Elżbieta Borowska z Kukiz'15. Jak dodaje, na protokole z piątkowego posiedzenia w Sali Kolumnowej nie powinien widnieć ani podpis jej, ani posła Krystiana Jarubasa z PSL. - Myślę, że jego podpisu też tam nie ma, bo z tego, co widziałam, on też był na sali posiedzeń tak, jak ja - mówi Borowska.

- Zazwyczaj jest tak, że na kolejnym posiedzeniu obsługa Kancelarii Sejmu przychodzi, żebym podpisała, uzupełniła listę z poprzedniego posiedzenia. Zobaczymy w styczniu, czy lista z 33. posiedzenia Sejmu jest i czy widnieje tam moje nazwisko - podsumowuje Elżbieta Borowska.

Zdjęcie Straż Marszałkowska przy Sali Kolumnowej podczas 33. posiedzenia Sejmu /Adam Zwart /Reporter

Od blokady sejmowej mównicy do kryzysu parlamentarnego

Podczas piątkowego głosowania nad projektem ustawy budżetowej na 2017 rok marszałek Sejmu Marek Kuchciński wykluczył z obrad Michała Szczerbę. Co było powodem? Poseł PO wyszedł na sejmową mównicę z kartką z napisem: "Wolne media w Sejmie". Decyzja Marka Kuchcińskiego wywołała oburzenie wśród posłów opozycji, którzy zablokowali mównicę i fotel marszałka.



Następnie Marek Kuchciński zdecydował o przeniesieniu dalszych obrad do Sali Kolumnowej. Posłowie, poprzez podnoszenie ręki, uchwalili tam budżet na 2017 rok. Z wyników opublikowanych przez Kancelarię Sejmu wynika, że w głosowaniu wzięło udział 236 posłów, "za" było 234, a "przeciw" 2. Nikt nie wstrzymał się od głosu.



Zgodnie z zarządzeniem marszałka, głosy były obliczane przez wyznaczonych do tego posłów-sekretarzy. Sala Kolumnowa została podzielona na 10 sektorów. W każdym z nich głosy liczył ów sekretarz.

Ze stenogramu wynika, że na sekretarzy zostali powołani: Piotr Babiarz (PiS), Elżbieta Borowska (Kukiz'15), Marcin Duszek (PiS), Małgorzata Golińska (PiS), Krzysztof Kubów (PiS), Daniel Milewski (PiS), Piotr Olszówka (PiS), Łukasz Schreiber (PiS), Artur Soboń (PiS), Krystian Jarubas (PSL).

"Proszę posłów sekretarzy o podejście do stołu prezydialnego w celu pobrania protokołów głosowania, a następnie o zajęcie miejsc w odpowiednich sektorach" - powiedział Marek Kuchciński, po czym zapytał: "Panowie posłowie-sekretarze są na miejscu, tak? Czy posłowie-sekretarzy są gotowi?". Zaraz potem przystąpił do głosowania nad budżetem.

Całe sprawozdanie stenograficzne z 33. posiedzenia Sejmu dostępne jest TUTAJ