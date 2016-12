Maliszewski: Marszałka Kuchcińskiego mógłby zastąpić prezes PiS

- Powinniśmy do 11 stycznia doprowadzić do takiej sytuacji, że będziemy mogli normalnie pracować i powtórzyć głosowanie - w takich słowach odniósł się na antenie TVP Info do trwającego kryzysu w Sejmie poseł PSL Mirosław Maliszewski. W jego ocenie, kluczem do rozwiązania konfliktu jest zaangażowanie faktycznych liderów sporu, a marszałka Kuchcińskiego mógłby zastąpić sam prezes PiS Jarosław Kaczyński.

Zdjęcie Marek Kuchciński /Mariusz Grzelak /Reporter

Poseł Maliszewski na antenie TVP Info wskazywał, że "opozycja wcale nie podpala Polski, bo ona jest już za bardzo podzielona". "Nie trzeba dolewać oliwy do ognia, trzeba gasić podziały. Zradykalizowało się życie publiczne w Polsce, zwłaszcza przez ostatni rok" - argumentował w programie "Gość poranka" polityk.

Dopytywany, kogo widziałby w roli przywódcy, zaznaczył, że bardzo "ciężko wyobrazić sobie Ryszarda Petru jako premiera." Jednocześnie dodał, że w jego ocenie sprawdziłby się w tej roli prezes ludowców Władysław Kosiniak-Kamysz. Je



"Sytuacja będzie szczególnie patowa 11 stycznia, gdy wrócimy na posiedzenie Sejmu. Trudno jest mi wyobrazić sobie marszałka Kuchcińskiego, który rozpoczyna obrady" - stwierdził.



W ocenie Maliszewskiego, kluczem do rozwiązania tego konfliktu jest zaangażowanie faktycznych liderów sporu. Jego zdaniem marszałka Kuchcińskiego mógłby zastąpić sam prezes PiS Jarosław Kaczyński.



- Być może jednak potrzebna jest taka osoba, jaką jest marszałek Józef Zych, stabilna, stateczna, która rozumie potrzeby Polaków. Gdyby poseł Szczerba został przywrócony do obrad, nie mielibyśmy teraz tej sytuacji - podsumował.