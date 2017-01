Marszałek Sejmu Marek Kuchciński apeluje do opozycji

- Mam nadzieję, że posłowie, którzy blokują prace Sejmu zrezygnują z tej formy protestu. Apeluję, aby opuścili Sejm i umożliwili przygotowanie sali plenarnej do obrad - powiedział marszałek Sejmu Marek Kuchciński na antenie TVP Info.

Zdjęcie Marek Kuchciński /Stefan Maszewski/ /Reporter

Marszałka spytano w TVP Info o to, jak będą wyglądały obrady Sejmu w środę, kiedy planowane jest rozpoczęcie kolejnego posiedzenia. "Mam nadzieję, że posłowie, którzy do tej pory zajmują salę plenarną, blokują prace Sejmu, zrezygnują z takiej formy protestu, ponieważ jest to protest niezgodny z przepisami i niezgodny z prawem" - powiedział Kuchciński.



"Apeluję do posłów, by opuścili Sejm, umożliwili przygotowanie sali sejmowej - bo przecież trzeba sprawdzić ją, przygotować, badania pirotechniczne przeprowadzić, BOR musi sprawdzić salę sejmową, żeby dać certyfikat bezpieczeństwa i wówczas będę mógł ogłosić, rozpocząć posiedzenie w sali plenarnej" - mówił Kuchciński.



Dodał, że ma nadzieję, iż większość posłów posłucha jego apelu i że w środę uda się zarówno rozpocząć jak i zakończyć obrady na sali plenarnej Sejmu.



"Z formalnego punktu widzenia, poprzednie posiedzenie Sejmu zostało zakończone" - stwierdził marszałek Sejmu.

Komentując wydarzenia w Sejmie z 16 grudnia, Kuchciński powiedział, że "uniemożliwiono mu prowadzenie obrad". "Miałem inne możliwości, ale wybrałem przeniesienie obrad do Sali Kolumnowej" - tłumaczył.



"Wyobrażam sobie opozycję normalną, która stosuje metody demokratyczne, która podporządkowuje się przepisom wewnętrznym, Regulaminowi Sejmu i w ten sposób działa. Tak działało PiS przez ostatnie osiem lat, byliśmy opozycją bardzo nieelegancko traktowaną" - powiedział Kuchciński w poniedziałek w TVP Info.

W tej sytuacji - mówił marszałek Sejmu - "uważam, że te ugrupowania opozycyjne radykalne, nazwijmy je, przekroczyły granicę, złamały Regulamin Sejmu, a także Kodeks karny". Na uwagę, że jeśli posłowie łamią prawo, Kodeks karny, to powinni ponieść konsekwencje, marszałek Sejmu powiedział, że "powinni ponieść konsekwencje".

"Uważam, że tutaj... To jest dylemat, czy Kancelaria Sejmu, marszałek Sejmu powinni oficjalnie wystąpić do prokuratury w tej sprawie. Do tej pory, jak sobie przypominam, w żadnej kadencji takich działań nie było. Nie chciałbym wprowadzać precedensu. Sprawa jest moim zdaniem otwarta. Uważam, że prokuratura z urzędu powinna przeanalizować te zachowania tych posłów i rozpocząć formalne kroki" - powiedział Kuchciński.



Kuchciński zwrócił się też do lidera PO Grzegorza Schetyny. - Panie Grzegorzu, zajmijmy się poważnie polityką, nie bawmy się tylko w przestawianie klocków - zaapelował marszałek.

Kryzys parlamentarny

Od 16. grudnia w sali plenarnej Sejmu przebywają posłowie opozycji - PO i Nowoczesnej - którzy rozpoczęli wtedy protest wobec wykluczenia z obrad posła PO Michała Szczerby i wobec projektowanych zmian w zasadach pracy dziennikarzy w Sejmie, domagając się zachowania jej dotychczasowych reguł. Marszałek Kuchciński ogłosił wówczas przerwę w obradach i wznowił je w Sali Kolumnowej, gdzie przeprowadzono głosowania m.in. nad ustawą budżetową na 2017 r.



Opozycja uważa, że głosowania w Sali Kolumnowej były nielegalne, m.in. z powodu braku kworum. Niektórzy politycy z opozycji przekonywali, że część posłów nie była dopuszczona do obrad; inni mówili, że na sali mogły znaleźć się osoby postronne.



Marszałek Sejmu zapewnił, że w głosowaniach 16. grudnia brała udział wymagana w konstytucji liczba posłów oraz, że każdy z posłów mógł wejść do Sali Kolumnowej głównym wejściem i brać udział w każdym głosowaniu.