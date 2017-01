"Nielegalny budżet". Wniosek Nowoczesnej do TK

"Budżet jest nielegalny" - ocenił w "Kropce nad i" Ryszard Petru. Jak zapowiedział w TVN24 lider Nowoczesnej, ugrupowanie przygotowuje własny wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie budżetu.

W rozmowie z Moniką Olejnik w TVN24 szef Nowoczesnej zapowiedział, że posłowie partii nie będą okupować mównicy sejmowej i fotela marszałka w Sali Plenarnej. "Przechodzimy do innych form protestu" - zapowiedział.

"Budżet, przypomnę, jest nielegalny. To znaczy co do tego, czy on jest dobrze przyjęty, są fundamentalne wątpliwości. Może być kwestionowany w przyszłości i to, na podstawie czego ten budżet będzie funkcjonował, czyli np. czy obligacje zostaną wyemitowane, czy też środki unijne mogą być kwestionowane" - stwierdził Petru.

Lider Nowoczesnej zapowiedział skierowanie wniosku do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie zbadania legalności przyjęcia budżetu przez Sejm.

"Proponuję, żeby [wniosek] był podpisany także przez posłów PO, bo wtedy jego siła rażenia będzie większa" - dodał.

Nowoczesna planuje również złożyć wniosek do prokuratury. Śledczy mają zbadać, czy do przyjęcia budżetu doszło w sposób legalny.