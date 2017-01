Petru zaapelował do senatorów PiS o zgłoszenie poprawek do budżetu

Z apelem o zgłoszenie poprawek do budżetu, które miały być przedmiotem debaty w Sejmie, zwrócił się w środę do senatorów PiS lider Nowoczesnej Ryszard Petru. Przyznał jednocześnie, że rozmawia w sprawie zażegnania sporu w parlamencie także z politykami PiS.

Na briefingu prasowym w Sejmie przewodniczący Nowoczesnej zwrócił uwagę, że w środę mija ostatni dzień prac nad budżetem w komisjach senackich. "To jest najbardziej właściwy moment, aby senatorowie PiS zgłosili te poprawki, które miały być przedmiotem debaty parlamentarnej" - ocenił.



"Gdyby te poprawki zostały zgłoszone, to byłaby możliwość na kolejnym posiedzeniu Sejmu, które ma się odbyć 11 (stycznia), rozpatrzeć te poprawki i odbyć debatę budżetową. Oczekiwałbym takiego gestu, bo to byłby gest, który pokazywałby, że ze strony PiS-u istnieje chęć porozumienia, albo inaczej - wyjścia z tej sytuacji kryzysu państwa" - mówił Petru.

Zaznaczył, że sprawa jest pilna, ponieważ "możliwości jakiegokolwiek porozumienia" w sprawie grudniowych głosowań w Sali Kolumnowej zostaną ograniczone po święcie Trzech Króli.

Szef Nowoczesnej przyznał też - pytany przez dziennikarzy o to, czy spotykał się w sprawie jego propozycji zażegnania kryzysu parlamentarnego z politykami PiS - że jest z nimi "w kontakcie". Nie chciał jednak podać szczegółów prowadzonych rozmów.

Dopytywany, czy o jego rozmowach z przedstawicielami partii rządzącej wie Platforma Obywatelskiego, zapewnił, że jest "w kontakcie ze wszystkimi" i "wszyscy wszystko wiedzą".

"Jak ja rozmawiam z kimś przez telefon - z Polski czy z zagranicy - to nie muszę już, nie jestem w stanie o każdym telefonie informować, natomiast mogę powiedzieć państwu tylko tyle, że wszyscy wszystko wiedzą" - tłumaczył Petru.