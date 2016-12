Protest opozycji w Sejmie. "Jest nas około 10 osób"

Po kilku posłów z PO i Nowoczesnej dyżuruje w niedzielę w sali obrad Sejmu. Wśród nich jest m.in. wicemarszałek Sejmu Małgorzata Kidawa-Błońska (PO) i Katarzyna Lubnauer (N). Przed Sejmem protestowało też kilkadziesiąt osób, solidaryzujących się z posłami opozycji.

Zdjęcie Na zdjęciu wykonanym przez protestujących posłów: posłanka Nowoczesnej Ewa Lieder na sali plenarnej w Sejmie /PAP

Mimo że jest Boże Narodzenie, protest posłów, którzy przebywają na sali plenarnej obrad niższej izby parlamentu jest kontynuowany. Zgodnie z zapowiedziami ma trwać on do 11 stycznia, czyli do następnego posiedzenia Sejmu.



Wiceprzewodnicząca klubu Nowoczesna Katarzyna Lubnauer poinformowała, że poza nią w sali obrad dyżur pełnią w niedzielę m.in. posłowie PO: Rafał Grupiński, Iwona Śledzińska-Katarasińska, wicemarszałek Sejmu Małgorzata Kidawa-Błońska, Małgorzata Okła-Drewnowicz, Krystyna Szumilas oraz posłowie Nowoczesnej: Joanna Sheuring-Wielgus i Marta Golbik.

"Razem jest nas około 10 osób" - powiedziała Lubnauer.

Dodała, że rano posłowie zjedli w kuluarach śniadanie, a obecnie pozostają w sali obrad.

Protest także przed Sejmem

Od piątku 16 grudnia w sali plenarnej Sejmu przebywają posłowie opozycji, którzy rozpoczęli wtedy protest wobec wykluczenia z obrad posła PO Michała Szczerby i wobec projektowanych zmian w zasadach pracy dziennikarzy w Sejmie, domagając się zachowania jej dotychczasowych reguł. Marszałek Sejmu Marek Kuchciński wznowił obrady w Sali Kolumnowej, gdzie przeprowadzono głosowania m.in. nad ustawą budżetową na 2017 r. Wcześniej w tej samej sali odbyło się posiedzenie klubu PiS. Opozycja uważa, że głosowania w Sali Kolumnowej były nielegalne, m.in. z powodu braku kworum.

"Posłowie (w Sejmie - red.) czekają na zakończenie przerwy, bo uważają, że posiedzenie Sejmu nie zostało zakończone. To, co się stało w Sali Kolumnowej, było nielegalne" - powiedział wicemarszałek Senatu Bogdan Borusewicz, który w niedzielę po południu rozmawiał przed budynkiem parlamentu z popierającymi protest osobami. Po drugiej stronie ulicy Wiejskiej zebrało się kilkadziesiąt osób - zwolenników Obywateli RP i KOD.

"Obywatele przychodzą spontanicznie, nikt tego nie organizuje. Przychodzą tu z potrzeby serca i rozumu. Serca - dlatego że są z tymi, którzy sprzeciwiają się niszczeniu praworządności. Rozumu - dlatego, że wiedzą, że to także ich będzie dotyczyło. Bo to nie tylko dotyczy posłów, nie tylko dotyczy to polityków, ale także dotyczy to wszystkich obywateli" - dodał wicemarszałek Borusewicz.

Protest w Sejmie i przed Sejmem 1 16 Na zdjęciu wykonanym przez protestujących posłów: posłowie PO Marzena Okła-Drewnowicz (2L) i Norbert Obrycki (L) na sali plenarnej w Sejmie Autor zdjęcia: Źródło: PAP 16

Mówił m.in. o "zniszczeniu" Trybunału Konstytucyjnego. "To oznacza, że skargi obywatelskie do TK nie będą rozpatrywane, bo będą rozpatrywane w sposób nieobiektywny" - ocenił Borusewicz.

Wicemarszałek powiedział również, że ma nadzieje, iż "te wnioski ustawowe, które zostały uchwalone na posiedzeniu klubu PiS" wrócą z powrotem na posiedzenie Sejmu i zostaną tam "uchwalone zgodnie z przepisami prawa i zgodnie z regulaminem". "Jak trafią do Senatu, to podejmiemy decyzję. Na pewno my nad ustawami, które zostały uchwalone niezgodnie z prawem, nie będziemy procedować" - zapowiedział Borusewicz.

Protest do 11 stycznia

Do przyszłego posiedzenia Sejmu na sali plenarnej rotacyjnie przebywać ma kilkudziesięcioosobowa grupa posłów PO - tak ustalił klub Platformy. 11 stycznia, kiedy zaplanowane jest kolejne posiedzenie Sejmu, politycy opozycji mają ponownie zablokować mównicę sejmową. W Senacie, który 11 stycznia prawdopodobnie rozpocznie prace nad budżetem na 2017 r., PO będzie bojkotować obrady. Opozycja uważa piątkowe głosowania budżetowe w Sali Kolumnowej Sejmu za nielegalne; domaga się ich powtórzenia.

Nowoczesna, której politycy również każdego dnia przebywają w Sejmie, także przygotowała rozpiskę "dyżurów", obejmującą najbliższe dni aż do Sylwestra. Nowoczesna także zamierza protestować do 11 stycznia.