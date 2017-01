Rozłam w opozycji? Schetyna zdumiony deklaracją Petru

Z apelem o zgłoszenie poprawek do budżetu, które miały być przedmiotem debaty w Sejmie, zwrócił się w środę do senatorów PiS lider Nowoczesnej Ryszard Petru. Przyznał jednocześnie, że rozmawia w sprawie zażegnania sporu w parlamencie także z politykami PiS. Deklaracją szefa Nowoczesnej zdumiony jest lider PO Grzegorz Schetyna.

Na briefingu prasowym w Sejmie Ryszard Petru zwrócił uwagę, że w środę mija ostatni dzień prac nad budżetem w komisjach senackich. "To jest najbardziej właściwy moment, aby senatorowie PiS zgłosili te poprawki, które miały być przedmiotem debaty parlamentarnej" - podkreślił.



"Gdyby te poprawki zostały zgłoszone, byłaby możliwość na kolejnym posiedzeniu Sejmu, które ma się odbyć 11 stycznia, aby rozpatrzyć te poprawki i odbyć debatę budżetową. Oczekiwałbym takiego gestu. To byłby gest, który pokazywałby, że ze strony PiS-u istnieje chęć porozumienia, albo inaczej - wyjścia z tej sytuacji kryzysu państwa" - zaznaczył Petru.



Jak dodał sprawa jest pilna, ponieważ "możliwości jakiegokolwiek porozumienia" w sprawie grudniowych głosowań w Sali Kolumnowej zostaną ograniczone po święcie Trzech Króli.



Pytany, czy jeśli senatorowie PiS zgłoszą poprawki do budżetu na 2017 r., posłowie Nowoczesnej odstąpią od protestu na sali plenarnej Sejmu, Petru odpowiedział, że nie wyjdą "tak długo, jak nie będzie porozumienia". Podkreślił jednak, że odbiorą to "jako dobry gest" i są skłonni "od razu siąść do rozmów". Dopytywany, czy politycy Nowoczesnej wezmą udział w ewentualnych głosowaniach w Sali Kolumnowej na najbliższym posiedzeniu Sejmu, powiedział, że o decyzjach w tej sprawie będzie informował 11 stycznia.



Pytany przez dziennikarzy, czy spotykał się w sprawie swojej propozycji zażegnania kryzysu parlamentarnego z politykami PiS, podkreślił, że jest z nimi "w kontakcie". Petru nie chciał jednak podać szczegółów prowadzonych rozmów.



Dopytywany, czy o jego rozmowach z przedstawicielami partii rządzącej wie Platforma Obywatelska, zapewnił, że jest "w kontakcie ze wszystkimi" oraz, że "wszyscy wszystko wiedzą".



"Jak ja rozmawiam z kimś przez telefon - z Polski czy z zagranicy - to nie muszę już, nie jestem w stanie o każdym telefonie informować, natomiast mogę powiedzieć państwu tylko tyle, że wszyscy wszystko wiedzą" - zapewnił Petru.





Zdumiony Schetyna

Tymczasem lider PO Grzegorz Schetyna oświadczył, że jest zdumiony deklaracją szefa Nowoczesnej. "Nie rozumiem tej decyzji i tego apelu. Nie wiem dlaczego przewodniczący Petru chce rozpocząć współpracę z senatorami PiS" - podkreślił.



"Nie zgadzam się i nie chcę, żeby (senatorowie PiS) przedstawiali poprawki Platformy Obywatelskiej. Natomiast jeżeli Ryszard Petru chce podjąć jakąś współpracę strategiczną, to jest jego decyzja" - dodał Schetyna.



"Chcę powiedzieć i przypomnieć mu - bo jestem zdumiony tą deklaracją - że znalazł się w innej strefie klimatycznej i powinien ważyć słowa w takich sprawach, bo sytuacja jest obiektywnie trudna, także ze względu na wydarzenia ostatnich dni" - oświadczył lider PO.



Dodał, że rozmawiał z Petru o różnych scenariuszach, ale lider Nowoczesnej nie powiedział mu, że będzie proponował "coś" senatorom PiS. "Szczególnie zgłaszanie poprawek, bo to jest dosyć karykaturalne" - zaznaczył Schetyna.