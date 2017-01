Schetyna: Liczę, że prezydent skieruje budżet do TK

Budżet na 2017 r. został przegłosowany w wadliwy sposób; najlepiej będzie, jeśli prezydent Andrzej Duda skieruje budżet do TK - powiedział lider PO Grzegorz Schetyna. Liczę, że prezydent podejmie to wyzwanie - dodał.

"Jeśli prezydent Duda ma na stole dzisiaj budżet, przegłosowany w sposób wadliwy, to najlepiej jeśliby go przesłał do Trybunału Konstytucyjnego. To spowoduje prawną, rzetelną, odpowiedź odnośnie wadliwości, bezprawności lub też, że został przyjęty zgodnie z prawem. I liczę na to, że prezydent Duda podejmie to wyzwanie" - powiedział Schetyna dziennikarzom po piątkowym posiedzeniu klubu PO.



"Państwo funkcjonujące z wadliwie przyjętym budżetem, wokół którego są niejasności, jest państwem słabym" - dodał.

Schetyna był też zapytany o wypowiedzi m.in. ministra spraw wewnętrznych Mariusza Błaszczaka dotyczące karania posłów którzy protestowali w Sejmie. Błaszczak powiedział w czwartek m.in., że uważa, iż wobec posłów okupujących salę plenarną i mównicę sejmową mogą zostać zastosowane regulaminowe kary finansowe, a zgodnie z Kodeksem karnym mogą zostać skazani nawet na 10 lat więzienia.

"Niektóre wypowiedzi także, a może przede wszystkim ministra spraw wewnętrznych, przypominają wypowiedzi oficerów Milicji Obywatelskiej z lat 80. Ja słyszałem te głosy i ten ton w latach, gdy strajki były nielegalne" - powiedział lider PO.

Pytany o ewentualne odwołanie - również w związku z protestem - z funkcji wicemarszałka Sejmu Małgorzaty Kidawy-Błońskiej (PO), Schetyna powiedział: "To absurdalne jest. To jest tworzenie takiej atmosfery represyjności, czy decyzji wykorzystania większości wobec tych, którzy protestowali. To jest kompromitujące (...) to jest wstyd".