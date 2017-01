​Schetyna: Nie ma akceptacji dla uchwały marszałka Kuchcińskiego

Nie ma akceptacji w PO dla uchwały marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego - powiedział w środę dziennikarzom lider Platformy Grzegorz Schetyna. Jak dodał, PiS "nie chce znaleźć przestrzeni do porozumienia". O godz. 16.45 zbiera się po raz kolejny klub PO.

Zdjęcie Grzegorz Schetyna /Radek Pietruszka (PAP) /PAP

Pytany o słowa wicemarszałka Sejmu Ryszarda Terleckiego, który ocenił, że projekt uchwały autorstwa marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego "pozwoli opozycji wyjść z twarzą" odpowiedział, że to stwierdzenie "absurdalne".

Reklama

"Tu nic się nie zmienia, jesteśmy na stanowisku takim jak rano, PiS nie chce znaleźć miejsca, przestrzeni do porozumienia, więc nic się nie zmienia" - dodał.

Pytany o to, co stanie się, jeśli Senat przyjmie ustawę budżetową i trafi ona następnie do prezydenta odpowiedział, że będzie to "odpowiedzialność tych, którzy go przejmują, przegłosowują, podpisują"

"My uważamy, że tego budżetu nie ma i ci, którzy gwarantują czy żerują, sankcjonują przestępstwo, będą za to odpowiadać" - powiedział.

Dopytywany o to, czy projekt uchwały marszałka Kuchcińskiego jest dla PO nie do przyjęcia odpowiedział: "tak, nie do przyjęcia".

Rzecznik PO Jan Grabiec poinformował natomiast, że o 16:45 ma odbyć się posiedzenie klubu PO.