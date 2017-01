Schetyna: PiS nie jest w stanie nas zastraszyć

"Uważam, że protest PO zakończył się zwycięstwem" - przekonuje w wywiadzie dla "Rzeczpospolitej" lider PO Grzegorz Schetyna. Na pytanie, czy obawia się konsekwencji prawnych, jakie wobec okupującej salę plenarna opozycji zapowiedział Jarosław Kaczyński, stwierdza, że "PiS nie jest w stanie ich zastraszyć". "Nie robią na nas wrażenia groźby prezesa, ministra Błaszczaka i marszałka Brudzińskiego" - przekonuje.

Zdjęcie Grzegorz Schetyna /Bartłomiej Zborowski /PAP

"Symbolicznie, czekaliśmy aż drzwi na galerię zostaną otwarte dla mediów. Po 27 dniach w końcu się doczekaliśmy" - przekonuje o zwycięstwie PO Schetyna.

Jak stwierdza, mimo tego, że 19 grudnia marszałek Senatu zapowiedział wycofanie się ze zmian dla mediów w Sejmie, dziennikarze nie mogli wchodzić do Sejmu na jednodniowe przepustki. "Galeria była zamknięta dla mediów. Mieliśmy ustąpić, widząc, że PiS kłamie? Słowa PiS niewiele znaczą" - stwierdził lider PO.



Zaprzecza również jakoby opozycja była podzielona. "Ryszard Petru jest dla pana politykiem w krótkich spodenkach?" - pyta Jacek Nizinkiewicz.



"Wierzę, że Petru pokaże, że jest poważnym politykiem"

"O Tusku też mówiło się, że jest politykiem w krótkich spodenkach. Po latach udowodnił, że jest inaczej. Wierzę, że Petru pokaże, że jest poważnym politykiem" - mówi lider PO i zapowiada, że będzie wciąż wyciągał rękę do Nowoczesnej.

Przekonuje również, że budżet został przyjęty z wadami prawnymi.



"Jeśli prezydent to zrobi, w przyszłości stanie przed Trybunałem Stanu"

"Wiedzą to też w PiS. Prezydent, podpisując budżet, sankcjonuje przestępstwo. Jeśli to zrobi, w przyszłości stanie przed Trybunałem Stanu. I nie tylko on". Na pytanie, kogo jeszcze PO chciałaby postawić przed TK, wymienia Beatę Szydło i Marka Kuchcińskiego.

Czy PO poprze wniosek Nowoczesnej o skierowanie budżetu do TK?

"Trybunał przestaje dzisiaj być instytucją wiarygodną. Lepszym pomysłem jest wniosek do NIK i Sądu Najwyższego. Nie zostawimy tak tego" - odpowiada Schetyna.

Zdjęcie Posłowie Platformy Obywatelskiej otoczyli mównicę na sali plenarnej podczas otwarcia 34. posiedzenia Sejmu /Bartłomiej Zborowski /PAP

