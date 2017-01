Schetyny zabraknie na spotkaniu? "Nie podjął decyzji"

Szef PO Grzegorz Schetyna nie podjął jeszcze decyzji, czy weźmie udział w spotkaniu liderów partii politycznych u marszałka Senatu Stanisława Karczewskiego - powiedział w poniedziałek rano PAP rzecznik Platformy Jan Grabiec.

Zdjęcie Przewodniczący Platformy Obywatelskiej Grzegorz Schetyna /Jacek Turczyk /PAP

"(Grzegorz Schetyna) jeszcze nie podjął decyzji" - powiedział Grabiec. Zaznaczył przy tym, że na tego typu spotykania, jakie w poniedziałek organizuje w Senacie marszałek Karczewski, "opozycja powinna chodzić z uzgodnionym, wspólnym stanowiskiem".

Reklama

Zaprzeczył przy tym jakoby planowane było spotkanie szefów trzech klubów parlamentarnych: PO, PSL i Nowoczesnej.

Nieoficjalnie od polityków Platformy można usłyszeć, że są rozczarowani poniedziałkowymi doniesienia medialnymi jakoby miało dojść już do porozumienia między częścią opozycji i Prawem i Sprawiedliwością. "Jeśli prawdą jest, co podają media, że wszystko jest już dogadane, to takie spotkanie nie ma sensu" - powiedział PAP jeden z bliskich współpracowników Grzegorza Schetyny.

Marszałek Senatu Stanisław Karczewski poinformował w poniedziałek rano, że na zaplanowanym na godz. 14 spotkaniu chce liderom partii politycznych przedstawić propozycje zakończenia obecnego kryzysu parlamentarnego.