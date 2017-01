Siemoniak: Decyzje powinno się podejmować przy urnie, a nie stosując przemoc

Politycy muszą powiedzieć "stop" przemocy; protestujący powinni podejmować decyzje przy urnie wyborczej, a nie w taki sposób - powiedział wiceprzewodniczący PO Tomasz Siemoniak, odnosząc się do oblania farbą biura poselskiego Joachima Brudzińskiego (PiS) w Szczecinie.

Siemoniak powiedział w piątek w radiu TOK FM, że osoby, które oblały czerwoną farbą biuro posła PiS w Szczecinie, nie powinny tego robić. - Po to mamy demokrację, żeby przy urnie wyborczej podejmowali decyzje, a nie działali w taki sposób - dodał. Zdaniem Siemoniaka jest to rodzaj przemocy i jej "trzeba powiedzieć mocno "stop", i to powinna być jedna z rzeczy, być może niewielu, które powinny łączyć polskich polityków".

Siemoniak uważa, że "solidarne, mocne "dość" ze strony klasy politycznej powinno zatrzymać" agresję ze strony ludzi niezadowolonych sytuacją polityczną w Polsce. - Ta spirala będzie się rozkręcała. Tylko patrzeć, jak dojdzie do jakichś rękoczynów w jakimś miejscu (...) Potrzeba też zdecydowanej reakcji rządzących - ocenił. - Demokracja to debata, rozmowa, sala parlamentarna, sala w radzie miasta, to są wolne media - powiedział Siemoniak.

Pytany, czy opozycja i KOD nie apelują zbyt łagodnie do swoich zwolenników, aby nie sięgali po radykalne sposoby protestu, odpowiedział, że 16 grudnia szef KOD Mateusz Kijowski i politycy PO wyszli przed Sejm, "żeby mediować, po to, żeby nie doszło do rękoczynów", kiedy demonstrujący przed Sejmem blokowali możliwość wyjazdu samochodów z posłów PiS.



Siemoniak powiedział, że 16 grudnia widział, jak "Mateusz Kijowski apelował do uczestników", żeby przestali blokować wjazd do Sejmu, ale "oni nie posłuchali". - Ani Platforma Obywatelska, ani inne partie opozycyjne, ani KOD nie są za przemocą - dodał.