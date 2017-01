​Szłapka w Radiu Zet o negocjacjach na linii Nowoczesna-PiS

"Są rozmowy z poszczególnymi politykami Prawa i Sprawiedliwości" - powiedział na antenie Radia Zet poseł Nowoczesnej Adam Szłapka. Odniósł się w ten sposób do pytania prowadzącego o "nieformalne rozmowy" między Nowoczesną a PiS, zmierzające do wypracowania kompromisu.

Zdjęcie Adam Szłapka /Andrzej Iwańczuk /Reporter

Jak zdradził Szłapka, rozmowy zmierzające do wypracowania kompromisu prowadzi lider Nowoczesnej Ryszard Petru. Zaznaczył przy tym, że nie odbyła się rozmowa z prezesem PiS, mimo apelu Nowoczesnej o takie spotkanie. Jak jednak wskazał poseł Szłapka, Petru prowadzi rozmowy z innymi wpływowymi politykami partii rządzącej.

Reklama

Poseł Szłapaka był również pytany o konflikt między liderami największych opozycyjnych partii - Ryszardem Petru i Grzegorzem Schetyną. Przypomnijmy, że Grzegorz Schetyna skomentował propozycje Petru o możliwości kompromisu, słowami: "no, Petru wrócił z innej strefy klimatycznej, powinien ważyć słowa".

"To są takiego rodzaju złośliwości, powiedzmy kto się lubi ten się czubi, tak bym to nazwał, bo w sprawach fundamentalnych, takich, jak Trybunał Konstytucyjny, czy kryzys parlamentarny, czy przestrzeganie praw człowieka, czy zasad demokracji my z Platformą na pewno jesteśmy w stanie znaleźć porozumienie i my współpracujemy. To z posłami Platformy naprawdę dobrze się współpracuje i jesteśmy w stanie się dogadać" - skomentował sprawę Szłapka.