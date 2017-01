Zebrał się zarząd Platformy Obywatelskiej

W czwartek po godz. 8.30 w Sejmie zebrał się zarząd krajowy Platformy Obywatelskiej, później planowane jest posiedzenie klubu PO. Platforma omówi ewentualne dalsze kroki w sprawie protestu w Sejmie.

Szef PO Grzegorz Schetyna poinformował w środę, że zarząd oraz klub PO przedstawią następne kroki i następne decyzje, które będzie podejmować ws. kryzysu w Sejmie.

Odnosząc się do sytuacji w Sejmie, Schetyna mówił, że nie doszło do przełomu. "My nie zmieniamy decyzji. Zostajemy na sali plenarnej Sejmu i będziemy czekać na powrót do 33. posiedzenia. Do zaakceptowania wcześniejszego ustalenia, że dziennikarze bez żadnych warunków wstępnych, na zasadach poprzednich wracają do Sejmu i na to żebyśmy przegłosowywali poprawki budżetowe" - powiedział szef PO

W środę Senat przyjął bez poprawek budżet na 2017 r. Ustawa trafi teraz do prezydenta Andrzeja Dudy. W głosowaniu nie wzięli udziału senatorowie PO, którzy uważają, że budżet został w grudniu 2016 r. nielegalnie uchwalony przez Sejm.

Według lidera PO, państwo polskie nie ma budżetu, a wszyscy, którzy byli przy tym procederze biorą za to odpowiedzialność.

Sejm ma wznowić posiedzenie o godz. 10.00 Posłowie PO w dalszym ciągu przebywają na sali obrad.