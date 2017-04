Donald Tusk świadkiem w procesie Tomasza Arabskiego?

O wezwanie na świadka Donalda Tuska wniósł do sądu prokurator w procesie Tomasza Arabskiego i czworga innych urzędników, oskarżonych w trybie prywatnym o niedopełnienie obowiązków przy organizacji wizyty prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Katyniu 10 kwietnia 2010 r.

Tomasz Arabski i Donald Tusk (arch.)

We wtorek przed Sądem Okręgowym w Warszawie prok. Przemysław Ścibisz wniósł o przesłuchanie Tuska jako świadka; sąd na razie nie wyznaczył terminu przesłuchania. Prokuratura uczestniczy w rozprawach jako "strażnik praworządności".

Ścibisz wyjaśnił dziennikarzom, że Tusk jest na liście świadków wnioskowanych w prywatnym akcie oskarżenia autorstwa bliskich kilkunastu ofiar katastrofy (m.in. Anny Walentynowicz, Janusza Kochanowskiego, Andrzeja Przewoźnika, Władysława Stasiaka, Sławomira Skrzypka i Zbigniewa Wassermanna).

Według Ścibisza prokurator będzie pytać Tuska o przygotowania zarówno do jego wizyty w Smoleńsku, jak i wizyty Lecha Kaczyńskiego z kwietnia 2010 r. - w zakresie, jakiego dotyczą zarzuty aktu oskarżenia.

Jeden z obrońców, mec. Krzysztof Stępiński powiedział PAP, że będzie wnosił o wideokonferencję z Brukselą.

Wtorkowe zeznania

We wtorek zeznawało trzech świadków z MSZ. Tadeusz S. z protokołu dyplomatycznego, zeznał, że wizytę prezydenta przygotowywał od strony protokolarnej. Zajmował się tym, gdzie kto ma siedzieć podczas uroczystości w Katyniu i kto ma jechać którym samochodem. Pytany, czy zabiegał o informacje o lotnisku w Smoleńsku, S. odparł, że nie było to w jego obowiązkach.

W śledztwie S. zeznawał, że na podstawie informacji od Kancelarii Prezydenta RP, we współpracy z ambasadą, opracowywał szczegółowy program, m.in. co rozmieszczenia poszczególnych osób, m.in. przypisania miejsc w samolocie według ich rangi. "KPRP przekazywała mejlowo ambasadzie swe sugestie i oczekiwania" - mówił S. Według niego "strona rosyjska była bardzo zaangażowana w prawidłowe i godne zaplanowanie tej wizyty" i nie "było żadnych obaw co do organizacji obchodów".

S. 8 kwietnia 2010 r. dokonał, wraz z innymi urzędnikami z Polski i Rosji, rekonesansu miejsc pobytu prezydenta w Katyniu. 9 kwietnia wieczorem z Jackiem Sasinem z KPRP i ambasadorem Jerzym Bahrem omówił cały program. "Nie było kwestii spornych pod względem protokolarnym" - zeznał.

Wkrótce przesłuchanie Sikorskiego

Prywatny akt oskarżenia złożono w 2014 r. - po tym, gdy cywilna prokuratura umorzyła prawomocnie śledztwo ws. organizacji lotów prezydenta i premiera do Smoleńska. Podsądni nie przyznają się do zarzutów. Pozostali oskarżeni to urzędnicy KPRM - Monika B. i Miłosław K. oraz ambasady RP w Moskwie - Justyna G. i Grzegorz C. Grozi im do trzech lat więzienia. Podsądni nie przychodzą na rozprawy - udział w procesie jest prawem, a nie obowiązkiem oskarżonego.

Na następnej rozprawie 11 kwietnia ma zostać przesłuchany były szef MSZ Radosław Sikorski.

Łukasz Starzewski