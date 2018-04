Donald Tusk zeznaje jako świadek w procesie Tomasza Arabskiego

Przed Sądem Okręgowym w Warszawie były premier i szef Rady Europejskiej Donald Tusk składa zeznania jako świadek w procesie byłego szefa KPRM Tomasza Arabskiego oraz czterech innych urzędników, w sprawie organizacji wizyty prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Katyniu 10 kwietnia 2010 r.

Zdjęcie Donald Tusk w sądzie / Krystian Maj /Agencja FORUM

11.32



Pytanie, o rolę Arabskiego w organizacji lotu 10 kwietnia. - Nie będę wyrażał swoich opinii. Mam ją ale nie jestem od wygłaszania takich ocen - mówi Tusk.



11.29

Czy pan jako przełożony Arabskiego odbył z nim rozmowę? - Jeśli chodzi o nasze emocje związane z medialną interpretacją tego, kto odpowiada za katastrofę, to trzy czy cztery dni po katastrofie niektóre media uznały, że miał miejsce zamach, za który odpowiadam razem z Putinem. (...) Jeśli rozmawialiśmy to o tym, jak niebezpieczna dla państwa jest narastająca kampania kłamstw smoleńskich, jeśli mam w pamięci jakieś rozmowy z Arabskim, to związane były z tymi cięższymi i drastycznie nieuzasadnionymi oskarżeniami, które przez wiele lat demolowały nie tylko nasze emocje, ale i życie publiczne w Polsce - mówi Tusk.



11.28



Tusk jest dopytywany o to, czy rozmawiał z Arabskim o organizacji lotu. - Te dni i tygodnie po katastrofie to była koncentracja na zadaniach wynikających z faktu katastrofy. Nie było czasu na dywagacje o tym, jak to wyglądało - mówi Tusk.



11.23



Kto był odpowiedzialny za organizację lotu w kancelarii? Tusk odpowiada, że pułk odpowiada za lot. Podkreśla, że nie zajmował się szczegółami lotu i mówi, że wskazanie jakoby Arabski odpowiadał, za organizację lotu byłoby zniekształceniem.



11.22

Kto personalnie zajmował się organizacją lotu 7 kwietnia? - pytają pełnomocnicy. - Nie ma zwyczaju, że wchodzi hejnalista i mówi, że ogłasza decyzję - mówi Tusk. Tusk mówi, że trudno mu dzisiaj powiedzieć, kto mu przekazał "o której ma wstać i lecieć".



11.20



Na pytanie o bałagan w organizacji lotu, o którym mówił Arabski w jednym z wywiadów, Tusk mówi, że go nie czytał.



11.18



Czy posiada pan wiedzę, by Arabski i pozostali urzędnicy zostali ukarani za organizację wizyty? - Mogę mówić tylko o ministrze Arabskim. Zarówno wtedy jak i dzisiaj oceniam jego pracę jak najwyżej. Byłbym zaskoczony, gdyby takie kary były, choć nie wykluczam - mówi Tusk.



11.15



Na Twitterze pojawiają się komentarze, że Donald Tusk mija się z prawdą.





11.14



Tusk jest pytany o to, czy posiadał informację, żeby Rosjanie odradzali lądowanie w Smoleńsku. Tusk mówi, że nie dotarły do niego żadne informacje.



11.13

- To gdzie samolot ląduje odpowiedzialne są służby, pułk - mówi Tusk.



11.12



- Nie jest i nie powinno być zadaniem premiera i prezydenta wpływanie na miejsce lądowania, dobór maszyny itc. Takie zachowania mogą doprowadzić do tragedii. Z mojego punktu widzenia to było oczywiste, że nie powinienem się tym interesować - mówi Tusk.



11.11

Tusk po raz kolejny pytany jest o lotnisko w Smoleńsku. - Wydawało się z oczywistych względów, że to lotnisko nadaje się do lądowania - mówi Tusk.



11.10



Tusk jest pytany o to, czy docierały do niego informacje o problemach w organizacji wizyt. Odpowiada, że nie zajmował się organizacją techniczną wizyt.



11.09

- Jak powinno przebiec spotkanie poza uroczystościami, przekazywał mi też, ale nie przypomnę sobie szczegółów, mojej roli, jaką mam tam odegrać: kiedy kto przemawia, jak długo ma trwać przemówienie - odpowiada Tusk.



11.06



Tusk jest pytany, o to, czy Arabski informował go o przebiegu przygotowań wizyt.



11.04



- Chciałbym podkreślić, że wszyscy jesteśmy ofiarami fałszywej narracji, która powstała po 10 kwietnia, i z której wynika, że rząd powinien wykonywać polecenia prezydenta w kwestii polityki zagranicznej. To jest nieprawda - mówi Tusk.



11.02



- Nie przypominam sobie by tematem mojej rozmowy z Władimirem Putinem, była wizyta prezydenta Lecha Kaczyńskiego - mówi Tusk.



10.57

Pytania zadaje prokurator. - Kiedy po raz pierwszy pojawiła się koncepcja spotkania bilateralnego w Katyniu? - pyta.

10.55



- Parę razy musiałem korzystać w nagłych przypadkach z innych możliwości, lotnictwa cywilnego - mówi Tusk.



10.53

- Za całą pewnością politycznie rzecz biorąc prezydent, na pewno dotyczy to Lecha Kaczyńskiego, forsował aktywność zagraniczną na granicy uprawnień konstytucyjnych. W mojej ocenie było to niezgodne i z duchem i z literą konstytucji, choć w naszym systemie nie jest łatwo rozdzielić kompetencje rządu i prezydenta - mówi Tusk.



10.48

Mecenas Mirski dopytuje o różnice techniczne w sprawie organizacji lotów. - Nie sądzę aby jakikolwiek premier na świecie sprawdzał techniczne okoliczności podróży, czy to samochód czy samolot. (...) Jak pokazują ostatnie wydarzenia, transport samochodowy również może być zawodny - mówi.



10.45



Moja wizyta miała charakter roboczy, rządowy. Wizyta Lecha Kaczyńskiego miała charakter państwowy - mówi Tusk.



10.43



- Nie miałem wiedzy, żeby lot wiązał się z jakimkolwiek ryzykiem - odpowiada Tusk, na pytanie, czy miał wiedzę, że lotnisko może być nieprzygotowane.



10.41

- Nie pojawił się jakikolwiek sygnał ze strony prezydenta i jego ludzi jeśli chodzi o projekt wizyty mojej i jego - mówi Tusk.



10.40



- Termin rozdzielenia wizyt był terminem publicystycznym, miał zdyskredytować mnie i mój urząd. To działania propagandowe, które nie mają nic wspólnego z próbą opisywania tego, co się realnie działo - mówi Tusk. - Nie planowałem, i Lech Kaczyński nie planował wspólnej wizyty, więc nie było okoliczności, które pozwalałyby używać terminu 'rozdzielenie wizyt' - mówi.





Zdjęcie Donald Tusk na sali rozpraw / Bartłomiej Zborowski / PAP

10.38



Mirski dopytuje, czy pojawiła się inicjatywa wspólnej wizyty Tuska i Kaczyńskiego. - Nie miałem takiego sygnału, i nie spodziewałem się go - mówi Tusk.



10.36



- W połowie stycznia dałem zielone światło urzędnikom. Od połowy stycznia pracowali w założeniu, że będę uczestnikiem uroczystości w Katyniu, bez jeszcze ostatecznej daty - tłumaczy Tusk.



10.35

- Datę 10 kwietnia chyba zaproponował minister Przewoźnik. Na uczestnictwo w tych uroczystościach zdecydował się Lech Kaczyński. Od tego było jasne, że on będzie stał na czele delegacji - mówi.

10.34



Mecenas Mirski dopytuje, kiedy w Polsce postanowiono uczcić okrągłą rocznicę, i kiedy powstał zarys wizyty. Tusk zaznacza, że odpowiedział już, tak jak potrafił na to pytanie.



10.33



- Chyba w styczniu rozważano datę uroczystości, planowano między 6 a 13 kwietnia. Co do daty mojej wizyty, została ustalona po rozmowach na 7 kwietnia.



10.32

- Nie sposób wskazać momentu powstania inicjatywy wizyt. Obchody w Katyniu były organizowane co roku. (...) Ostateczną decyzję podjęliśmy po otrzymaniu zaproszenia ze strony rosyjskiej. Ostateczna decyzję trzeba lokować w okolicach początku lutego - mówi Tusk.



10.30



Rozpoczyna się zadawanie pytań przez strony. Pytania zadaje mec. Lew Mirski.



10.29

- Znam z widzenia wszystkich lub większość wymienionych, osobą, która jest mi znajoma w sposób bezpośredni jest minister Tomasz Arabski. Pozostałych nie kojarzę bezpośrednio - mówi.



10.28



- Na początku lutego okazało się, że będzie możliwe wspólne spotkanie w Katyniu - mówi.



10.26



- Sytuacja wymagała tego, by polska narracja o tym, co wydarzyło się w Katyniu była zauważona w Rosji. Rosja była skłonna przyjąć polski punkt widzenia na datę rozpoczęcia drugiej wojny. Temu służyła wizyta Putina na Westerplatte - zeznaje Tusk.



10.24



- Moja wizyta 7 kwietnia była efektem zaproszenia otrzymanego od premiera Federacji Rosyjskiej Władimira Putina, a pośrednio była następstwem mojej polityki wobec Rosji - mówi Tusk.



10.22

- Organizacją moich wizyt zajmowało się liczne grono urzędników. Nie jest rolą premiera zajmowanie się detalami organizacyjnymi - mówi.

10.21



Sąd zapytał Donalda Tuska, co wie i pamięta odnośnie organizacji wizyty polskiej delegacji w Smoleńsku i Katyniu w 2010 r. - Nie leży w kompetencji premiera zajmowanie się organizacją. W związku z tym jestem w stanie dość precyzyjnie opisać kontekst polityczny mojej wizyty, w dużo mniejszym stopniu wizyty Lecha Kaczyńskiego - zeznaje.



10.20



Rozprawę w warszawskim sądzie okręgowym - w charakterze publiczności - obserwuje ponad 60 osób, w większości dziennikarzy. Tusk wjechał na teren siedziby sądu samochodem; dziennikarze, a także zwolennicy i przeciwnicy, czekali na niego przed głównym wejściem do sądu.

Na sądowym korytarzu Tusk został powitany przez zwolenników okrzykami "Donald, Donald".



10.17

Strony zażądały złożenia przysięgi przez Tuska.

10.16



Przesłuchanie rozpoczęło się od kwestii formalnych.



10.15



Donald Tusk jest już na sali sądowej. Rozpoczyna się przesłuchanie. Sąd zdecydował, że przesłuchanie będzie transmitowane.



10.10

W tym samym czasie i w tym samym budynku sądu co Donald Tusk, zeznawał będzie Jarosław Kaczyński, ale w innej sprawie. Prezes PiS złoży zeznania w sprawie Zbigniewa Stonogi.



10.09



Donald Tusk przyjechał do Warszawy rano z Sopotu. Przed wyruszeniem w podróż, pytany przez dziennikarzy o swój nastrój, odparł: "nie o nastrój chodzi, tylko ważne sprawy".



10.07



Przed budynkiem sądu są posłanki Platformy: Małgorzata Kidawa-Błońska i Joanna Mucha. Wicemarszałek Sejmu powiedziała dziennikarzom, że wolałaby, aby Tusk przyjeżdżał do Warszawy "na spotkania z przyjaciółmi, a nie do tłumaczenia się z niedorzecznych oskarżeń".



"I naprawdę każdy jego pobyt w Warszawie to sprawa w prokuraturze albo w sądzie. Chyba już czas, żeby było normalnie" - dodała Kidawa-Błońska.



10.00



Donald Tusk jest już w budynku sądu. Tusk przyjechał do sądu samochodem, w towarzystwie m.in. swego bliskiego współpracownika, b. rzecznika rządu Pawła Grasia.



Przed sądem przywitała do grupa zwolenników - polityków PO i działaczy Komitetu Obrony Demokracji. "Tu jest Polska!" - m.in. takie okrzyki można było usłyszeć przed gmachem SO w Warszawie.



Na miejscu są także przeciwnicy byłego premiera. Jeden z mężczyzn trzyma transparent o treści: "współwinni zbrodni wciąż żyją bezkarnie. Mord Smoleńsk 2010".

Zdjęcie Przeciwnicy i zwolennicy Donalda Tuska przed sądem / Tomasz Gzell / PAP

9.50



Proces - zainicjowany prywatnym aktem oskarżenia - rozpoczął się przed Sądem Okręgowym w Warszawie w marcu 2016 r.

Prywatny akt oskarżenia wniesiono po tym, gdy Prokuratura Okręgowa Warszawa-Praga w listopadzie 2014 r. umorzyła prawomocnie śledztwo ws. organizacji lotów premiera i prezydenta do Smoleńska z 7 i 10 kwietnia 2010 r. Prokuratura oceniła wtedy, że choć były nieprawidłowości przy organizacji przez cywilnych urzędników lotów do Smoleńska w 2010 r., to nie wystarczają one do postawienia zarzutów. Wcześniej śledztwo było dwukrotnie umarzane i dwukrotnie sąd nakazywał jego wznowienie.

Tusk w drodze na przesłuchanie 1 6 Donald Tusk w drodze na rozprawę Autor zdjęcia: Adam Warżawa Źródło: PAP 6