Fedyszak-Radziejowska: Tragedia smoleńska to problem nas wszystkich

Tragedia smoleńska to nie jest problem rodzin, to jest problem nas wszystkich - mówiła w niedzielę w TVP Info dr Barbara Fedyszak-Radziejowska z Kancelarii Prezydenta. Zdaniem Czesława Mroczka (PO) tylko prawda może spowodować, że nastąpi niejako pojednanie społeczeństwa polskiego.

Zdjęcie Wrak prezydenckiego tupolewa /East News

Doradca prezydenta RP, dr Barbara Fedyszak-Radziejowska komentowała słowa Jarosława Kaczyńskiego, który zapowiedział, że przyczyny katastrofy smoleńskiej powinny zostać wyjaśnione do jej 8. rocznicy.

Reklama

"Myślę, że najwyższy czas, żebyśmy wyszli z tej traumy podziału po tragedii smoleńskiej" - powiedziała dr Fedyszak-Radziejowska. Jak podkreśliła, katastrofa smoleńska nie jest problemem wyłącznie rodzin ofiar. "To jest problem nas wszystkich" - dodała.

Jej zdaniem władze Rosji - nawet jeśli tragedia w Smoleńsku była wypadkiem - "zrobiły wszystko, żeby ją wykorzystać w stosunku do polskiego państwa jako element upokorzenia i dominacji".

"Czy nam się to podoba czy nie, to nie jest problem tylko rodzin, to nie jest problem tylko Prawa i Sprawiedliwości, to jest nasz wspólny problem" - mówiła Fedyszak-Radziejowska. Według niej, jeśli źródła informacji nie są w rękach polskich, to należy "przyjąć do wiadomości, że przesłanki, eksperymenty, naukowe dociekania, pozwolą powiedzieć, że raport MAK i raport Millera nie wyjaśnią okoliczności katastrofy".

Oceniła, że "ucieczka w postawę - 'dosyć tego, nie chcemy o tym wiedzieć i pamiętać' - jest też przejawem traumy".

Do tego tematu odniósł się poseł PO, b. wiceminister obrony Czesław Mroczek. "Każde działanie, które spowoduje wyjaśnienie tej katastrofy smoleńskiej jest jak najbardziej wskazane, ale działanie uczciwe, działanie nie stricte polityczne, tylko takie, które będzie dążyło do prawdy. Zgadzam się z tym, że tylko prawda może spowodować to, że nastąpi niejako pojednanie społeczeństwa polskiego" - powiedział.

Polityk PO przyznał, że niedokonanie ekshumacji w Polsce w 2010 r. było błędem, ale - jak mówił - obecnie PiS używa tego tematu do gry politycznej. "Ekshumacje tu nie do końca służą wyjaśnieniu prawdy, tylko to jest gra polityczna" - powiedział Mroczek.

"Decyzji o ekshumacjach nie podejmuje Jarosław Kaczyński, PiS. Podejmuje je prokuratura, bo gdybyście państwo dochowali staranności, gdyby państwu zależało na wyjaśnieniu katastrofy smoleńskiej w 2010 roku, to te rodziny nie przeżywałyby po raz kolejny traumy" - mówił z kolei poseł PiS Wojciech Skurkiewicz. Zapewnił, że PiS zależy na uszanowaniu zwłok ofiar, które - jak podkreślił - "oddały największą wartość - swoje życie".

Na pytanie dziennikarza, dlaczego ówczesna minister zdrowia Ewa Kopacz poinformowała rodziny, że nie mają prawa otwierania trumien, Czesław Mroczek odpowiedział, że w jego przekonaniu "nie było nawet takiego zakazu". "Z wiedzy, którą ja posiadam, rodziny brały udział w identyfikacji zwłok. Wszyscy dokładali należytych starań" - mówił poseł.

Dr Fedyszak-Radziejowska oceniła, że ta sytuacja wymaga wypowiedzi Ewy Kopacz, w której ona powie wprost "popełniłam błąd, nie wiedziałam, byłam w szoku, ale to na pewno był błąd". "To nie o rozliczenie chodzi, nie o wstyd i nie o emocje, tylko fakt, który pozwoli spotkać się wyborcom obu partii w normalnych rozmowach" - podkreśliła.