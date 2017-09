- Musimy iść razem mimo różnicy zdań, aż będziemy pewni, że mamy IV Rzeczpospolitą, że Polska została naprawiona - powiedział prezes PiS Jarosław Kaczyński w przemówieniu podczas obchodów 89. miesięcznicy smoleńskiej.

Zdjęcie Prezes PiS Jarosław Kaczyński /fot.Pawel Wisniewski /East News

- Cierpliwość i konsekwencja zwycięża - podkreślił w niedzielę pod Pałacem Prezydenckim prezes PiS Jarosław Kaczyński, zwracając uwagę podczas obchodów 89. miesięcznicy katastrofy smoleńskiej, że Marsz Pamięci przeszedł w niedzielę ulicami Warszawy w spokoju.

- Tak się złożyło po dniu tragedii, że z różnych powodów nie mogłem uczestniczyć w tych manifestacjach, w tych mszach. Pierwszy raz byłem siedem lat temu i przed chwilą to sobie przypomniałem. Przypomniałem sobie, jak wtedy daleko byliśmy od tego momentu, w którym jesteśmy dzisiaj. Jak ten nasz marsz przybliżył nas do zwycięstwa. Do tego momentu, w którym staną pomniki, w którym zostanie wyjaśniona prawda - powiedział Kaczyński.

- Spotykaliśmy się pod drodze z różnego rodzaju przeszkodami, ale ogromna większość tych marszów odbywała się. I dzisiaj, pomijając te okrzyki, na które nie warto zwracać uwagę, mieliśmy spokój - dodał prezes PiS.

- Nikt nam nie narzuci woli z zewnątrz. Nawet, jeśli w pewnych sprawach pozostaniemy w Europie sami, to pozostaniemy i będziemy tą wyspą wolności, tolerancji - mówił Jarosław Kaczyński.

Kiedy prezes PiS zaczął przemawiać, zebrani w okolicy hotelu Bristol zaczęli skandować: "kłamca, kłamca".