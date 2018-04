Kaczyńska dla "Sieci": Ostatecznego dowodu na wybuch nie ma

Ta tragedia została odhumanizowana; wielu ludzi nie traktuje jej jako dramatu konkretnych rodzin, dali się przekonać, że to coś abstrakcyjnego z ich punktu widzenia, niewygodnego, a może nawet niebezpiecznego - mówi o katastrofie smoleńskiej Marta Kaczyńska w wywiadzie dla "Sieci".

"Wciąż wierzę, że kiedyś się dowiem. A jeśli nie ja, to moje córki. Dziś wszyscy jeszcze lepiej wiemy, jak bardzo skomplikowane jest wyjaśnienie katastrofy smoleńskiej" - mówi w poniedziałkowym wydaniu "Sieci" córka zmarłych w katastrofie smoleńskiej Lecha i Marii Kaczyńskich.

Zapytana o to, czy jej zdaniem na pokładzie Tu-154M doszło do wybuchu, Kaczyńska odparła, że wie, że "są podstawy, by formułować takie domniemanie, choćby sądząc ze stanu ciał niektórych ofiar czy na podstawie miejsca ich znalezienia". "Ale ostatecznego dowodu na wybuch nie ma" - podkreśliła.

Na pytanie o to, czy nie oczekiwała w tej sprawie szybszych zarzutów ze strony prokuratury, Kaczyńska powiedziała, że ma świadomość, jak wyglądają "codzienność i procedury w wymiarze sprawiedliwości i że nie można oczekiwać szybkich rezultatów".

"Jedyne, co mnie zdziwiło w tym czasie, to brak pełnej współpracy między prokuraturą a podkomisją. Docierają do mnie informacje, że pomiędzy tymi instytucjami nie ma nawet odpowiedniego przepływu informacji" - zaznaczyła w wywiadzie. "Przecież to jest absolutnie priorytetowa rzecz. I należałoby w niej łączyć siły, a nie współzawodniczyć" - podkreśliła.

"Dywagowanie o nie do końca potwierdzonych okolicznościach jest szkodliwe"

Pytana, czy oczekuje publikacji cząstkowych ustaleń dotyczących przyczyn katastrofy, Kaczyńska zauważyła, że "opinia publiczna pewnie chciałaby poznać jakieś szczegóły dotychczasowych analiz". "Ale ja osobiście wolałabym poczekać dłużej. Jestem cierpliwa, jeśli chodzi o tę sprawę" - powiedziała.

"Poczekałabym na końcowe ustalenia naukowców. Oni też potrzebują spokoju do pracy, a nie bombardowania terminami i koniecznością pisania cząstkowych raportów" - mówiła Kaczyńska.

"Ta sprawa żyje, jest w toku. Pozwólmy ją spokojnie dokończyć. Wiemy też, jakie jest nastawienie społeczne do katastrofy smoleńskiej. Niektórzy mają jej dosyć. Jeżeli ja miałaby o tym decydować, skoncentrowałabym się na przygotowaniu rzetelnego dokumentu. A dywagowanie o nie do końca potwierdzonych okolicznościach jest po prostu szkodliwe" - oceniła Kaczyńska.

"Katastrofa została odhumanizowana"

Jej zdaniem, katastrofa smoleńska "została odhumanizowana". "Wielu ludzi nie traktuje jej jako dramatu konkretnych rodzin. Dali się przekonać, że to coś abstrakcyjnego z ich punktu widzenia, niewygodnego, a może nawet niebezpiecznego. Była np. mowa, że grozi nam wojna z Rosją. Niektórzy myślą w takich kategoriach" - oceniła Kaczyńska w wywiadzie.

Odnosząc się do niedawnego sondażu, w którym pytano o wiarę w to, czy w Smoleńsku doszło do zamachu, Kaczyńska oceniła, że "zadawanie takich pytań w badaniach sondażowych jest po prostu podstępem".

"Jak można wierzyć - lub nie - w zamach? Ta katastrofa miała miejsce. Albo zakładamy, że mogło dojść do zamachu - na podstawie tego, co wiemy - albo nie. Chodzi o racjonalne myślenie, a nie wiarę" - oceniła Kaczyńska.

