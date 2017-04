Kaczyński: Musimy się liczyć z coraz większą nienawiścią

- ​Prawda jest ciągle odsłaniana. Jest odsłaniana przez tych wszystkich, którzy byli gotowi zaangażować się w działania zmierzające do odkrycia prawdy już od prawie siedmiu lat. Chcę wam powiedzieć, że dzisiaj jest szczególny dzień, bo ta prawda, w niemałej mierze, została już pokazana - mówił prezes PiS Jarosław Kaczyński podczas swojej przemowy przed Pałacem Prezydenckim w 7. rocznicę katastrofy smoleńskiej.

- Dziś niektórzy spośród nas, wśród nich i ja, mogliśmy obejrzeć prezentację przygotowaną przez Wojskową Akademię Techniczną, ale także przez uczelnie zagraniczne, uczelnie amerykańskie, która w sposób wysoce wiarygodny pokazała, jak to wszystko wyglądało z bardzo wysokim stopniem prawdopodobieństwa - mówił Kaczyński. Według niego prezentacja "pokazała niewłaściwe naprowadzenie samolotu zrobione bez wątpienia w sposób celowy".

Jak mówił Kaczyński, "pokazała też, jak wyglądały wydarzenia na pokładzie samolotu, jak się rozpadał i jak doprowadzano do jego całkowitego zniszczenia".

- Wiemy, że doszło do wybuchu, który został przeprowadzony w bardzo szczególny sposób - powiedział prezes PiS. - Do tej pory były różne teorie. Często zbliżaliśmy się do prawdy, ale nie było tego poziomu wiarygodności. Nie było eksperymentów. A to przecież nie koniec działań zmierzających do odkrycia prawdy - podkreślał.

Przed Pałacem zebrała się także grupa, która skandowała w kierunku Kaczyńskiego: "będziesz siedział". - Atak wynika z tego, że prawda jest coraz bliżej. Nasze pochody te comiesięczne, dzisiaj są atakowane. Jest wielki strach przed prawdą, przed tym, by to wszystko, co zostało pokazane, ale jeszcze w sferze pewnego domysłu, nie zostało ostatecznie udowodnione. Dziś możemy powiedzieć, że został uczyniony ogromny krok w tym kierunku - mówił Kaczyński.

- Wobec tego musimy się liczyć z coraz większym oporem, z coraz większą nienawiścią. Wobec prawdy, ale także wobec pamięci - zaznaczył prezes Prawa i Sprawiedliwości. - - Jeśli chcemy zwyciężyć do końca, także moralnie, musimy o jednym pamiętać: mamy przeciw sobie mur nienawiści. I dobrze, żeby historycy czy socjologowie ustalili, skąd to się bierze. Ale my nie możemy nienawidzić, musimy się przed tym ustrzec, bo nienawiść zabija, uniemożliwia racjonalne myślenie, niszczy w nas wszystkich to, co jest najlepsze - przekonywał.

Kaczyński nawiązał także do wystąpienia prezydenta Dudy i podziękował mu za to, że wspomniał o pomnikach.



- Wspólnota narodowa choć dziś boleśnie podzielona, musi się kiedyś zjednoczyć, musimy iść drogą inną niż droga nienawiści i zemsty - to odrzucamy, ale nie odrzucamy sprawiedliwości, prawdy i wielkiego dzieła naprawy Rzeczpospolitej - mówił prezes Kaczyński. - Te pokrzykiwania to nic innego jak strach i nienawiść. Ale zwyciężymy! - wykrzykiwał lider PiS.

- Pamiętajcie, że bardzo wielu spośród tych, którzy zginęli w Smoleńsku, w tym prezydent Lech Kaczyński, to byli ludzie, którzy tej naprawy chcieli i do tej naprawy dążyli. Bądźmy wierni tej pamięci. Ku przyszłości! Ku zwycięstwu! - mówił dalej.