Katastrofa smoleńska. Poznamy stan śledztwa

W poniedziałek przed południem poznamy stan śledztwa smoleńskiego. Siedem lat od katastrofy Tu-154 zastępca prokuratora generalnego Marek Pasionek przedstawi na specjalnie zwołanej konferencji prasowej pracę śledczych, którzy zajmują się sprawą tragedii z 10 kwietnia 2010 roku.

Zdjęcie Zdj. ilustracyjne /AFP

Prokurator Pasionek w połowie marca - zgodnie z decyzją ministra Zbigniewa Ziobry - przestał nadzorować piony zwalczające przestępczość zorganizowaną i korupcję. Prokurator generalny nakazał mu skupić się przede wszystkim na nadzorowaniu śledztwa smoleńskiego.



Jednym z zagadnień, które z pewnością będzie poruszone w trakcie konferencji prasowej, będzie sprawa ekshumacji. 28 marca - po dwóch miesiącach przerwy - śledczy wznowili tę procedurę. Jak informowała rzecznik Prokuratury Krajowej Ewa Bialik, rozpoczęto tego dnia 16. ekshumację. Z grobowca na warszawskich Powązkach wydobyto ciało mecenasa Stanisława Mikkego, sędziego Trybunału Stanu i wiceprzewodniczącego Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa.



Zgodnie z decyzji Prokuratury Krajowej ekshumacji mają zostać poddane ciała wszystkich ofiar katastrofy smoleńskiej, które nie zostały spopielone. Część bliskich ofiar katastrofy nie zgadza się na to. Ponad 200 osób podpisało się pod listem, w którym proszą o uszanowanie spokoju zmarłych.



Sprawa trafiła do Rzecznika Praw Obywatelskich. Stwierdził on, że każda z rodzin może skierować sprawę do sądu. Formalne protesty rodzin trafiły również do Prokuratury Krajowej.