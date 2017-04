Konferencja prokuratury o stanie śledztwa smoleńskiego

Prokuratura postanowiła o sformułowaniu zarzutu umyślnego sprowadzenia katastrofy rosyjskim kontrolerom - poinformował podczas konferencji prasowej zastępca Prokuratora Generalnego Marek Pasionek. - Potrzeba umiędzynarodowienia tego śledztwa powiodła się - dodał.

- Jutro mija dokładnie rok od chwili przejęcia sprawy ws. katastrofy smoleńskiej przez zespół powołany w Prokuraturze Krajowej - zaznaczył na początku konferencji prokurator Pasionek. - Nadarza się zatem okazja, żeby podsumować rok pracy prokuratorów - dodał.

Pasionek zaznaczył, że prokuratorom udało się przeanalizować ponad 2 tys. tomów akt. - Zgromadziliśmy bardzo obszerną dokumentację źródłową, uzyskaną nie tylko w wyniku audytu w różnych resortach i służbach, ale również inicjując własną inicjatywę dowodową - powiedział prokurator.

Nawiązał też do przeprowadzonych ekshumacji, które - jak zaznaczył - "ujawniły szereg nieprawidłowości".

"Potrzeba umiędzynarodowienia tego śledztwa powiodła się"

Na konferencji poinformowano, że potrzeba umiędzynarodowienia śledztwa smoleńskiego "powiodła się". - Udało się nawiązać współpracę z czterema laboratoriami kryminalistycznymi o międzynarodowej renomie - zaznaczył zastępca Prokuratora Generalnego.

- Współpraca z ekspertami tych zagranicznych laboratoriów układa się znakomicie. Ta współpraca zaowocuje badaniami - sprecyzował.

Nowe zarzuty wobec rosyjskich kontrolerów

Pasionek zaznaczył, że analiza materiału dowodowego pozwoliła prokuratorom na sformułowanie nowych zarzutów wobec rosyjskich kontrolerów oraz osoby trzeciej, która przebywała na wieży w Smoleńsku. - Są to zarzuty umyślnego sprowadzenia katastrofy - wyjaśnił prokurator.

Przypisano im przestępstwo umyślnego sprowadzenia katastrofy w ruchu powietrznym, którego konsekwencją była śmierć wielu osób.

Pasionek poinformował, że "sformułowany został wniosek i ekspediowany z prokuratury Krajowej wniosek o udzielenie pomocy prawnej przez władze Federacji Rosyjskiej, w którym postulowane jest postawienie kontrolerom zarzutów i by zostali przesłuchani z udziałem polskich prokuratorów".

Z kolei prokurator Marek Kuczyński poinformował, że prokuratorom udało się przesłuchać wielu świadków i pozyskać opinie ekspertów. - Zespół prowadzi również siedem "spraw okołosmoleńskich"- wyjaśnił.

- Skompletowaliśmy też narodowy zespół biegłych medycyny sądowej, do składu którego wchodzą biegli z zagranicy - m.in. Szwajcarii, Portugalii, a także z Polski - Warszawy, Krakowa czy Lublina - dodał.

Kuczyński nawiązał także do przeprowadzonych ekshumacji. - W przypadku dwóch osób doszło do zamiany ciał, natomiast w pięciu trumnach były fragmenty innych ciał - wyjaśnił. Jednocześnie zaznaczył, że do końca 2017 r. zaplanowano przeprowadzenie ekshumacji i sekcji zwłok 40 ofiar katastrofy smoleńskiej. Z kolei na 2018 rok zaplanowano badania 26 kolejnych ciał.

Śledztwo smoleńskie

Śledztwo w sprawie katastrofy smoleńskiej przez sześć lat prowadziła Wojskowa Prokuratura Okręgowa w Warszawie. Postawiła ona zarzuty dwóm rosyjskim kontrolerom lotów ze Smoleńska (dotychczas nie zdołano im ich ogłosić) oraz dwóm oficerom rozwiązanego po katastrofie 36. specjalnego pułku lotnictwa transportowego, który zajmował się transportem najważniejszych osób w państwie.

Wiosną 2016 roku sprawę katastrofy smoleńskiej przejęła Prokuratura Krajowa.

Katastrofa w Smoleńsku

10 kwietnia 2010 roku na lotnisku Siewiernyj pod Smoleńskiem rozbił się polski rządowy samolot, wiozący prezydencką delegację na obchody 70. rocznicy zbrodni katyńskiej. W katastrofie samolotu zginęło 96 osób, w tym urzędujący prezydent RP Lech Kaczyński i jego małżonka Maria Kaczyńska.